Кто может получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья: названы все категории

В июле в Украине в седьмой раз продлили военное положение и всеобщую мобилизацию, введенные в начале масштабного вторжения РФ, поэтому осенью набор военнообязанных в украинскую армии продолжается. Некоторые граждане имеют право на отсрочку от мобилизации.

Основанием могут послужить, в частности, проблемы со здоровьем. Какие болезни освобождают от мобилизации, читайте далее в материале OBOZ.UA.

Категории лиц, имеющих право получить отсрочку от мобилизации, предусмотрены статьей 23 Закона Украины" О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, мобилизовать в армию не могут лиц с инвалидностью или временно непригодных к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев.

Полный список "противопоказаний" приведен на официальных страницах Министерства обороны.

Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья вызывает больше всего вопросов, говорят юристы. В частности, в августе Минобороны Украины сократило перечень состояний, ранее считавшихся непригодными для службы в армии.

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Это означает, что некоторые военнообязанные, ранее признанные непригодными по состоянию здоровья, теперь могут быть мобилизованы, отмечает юрист, основатель адвокатской компании Royal Lawyers Анастасия Мокренко.

С какими болезнями теперь могут мобилизовать в армию

По словам юристки, согласно изменениям, теперь в ряды украинской армии могут быть мобилизованы следующие категории граждан:

– пациенты, выздоровевшие от туберкулеза,

– лица с вирусными гепатитами, у которых функции печени не нарушены значительно,

– лица с ВИЧ в бессимптомном состоянии,

– больные заболеваниями крови, включая анемию, нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки, которые имеют незначительные нарушения функций органов,

– лица с заболеваниями эндокринной системы, такими как заболевания щитовидной железы (за исключением новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз с незначительными нарушениями,

– лица с легкими кратковременными проявлениями расстройств психики, такими как деменция, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения,

– пациенты с невротическими болезнями, возникающие вследствие стресса, и соматоформными расстройствами,

– лица с медленно прогрессирующими заболеваниями центральной нервной системы,

– пациенты с эпизодическими и пароксизмальными расстройствами, за исключением эпилепсии, такие как мигрень, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, нарушения сна.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Лиц с инвалидностью также могут мобилизовать в армию во время военного положения. Таким гражданам следует зарегистрироваться в военкомате и пройти ВВК. Если лицо признают ограниченно пригодным, то во время военного положения его могут отправить служить в тылу.

– С 1 октября 2023 года в Украине обязали встать женщин-медиков на воинский учет. Речь идет в том числе и о фармацевтах.

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