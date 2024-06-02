Кто может получить отсрочку от мобилизации в июне и какие документы для этого нужны: разъяснение

После вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют немного иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также те мужчины, которые считались ограниченно пригодными, ведь такого понятия больше нет.

OBOZ.UA собрал разъяснения о том, кто может получить отсрочку в июне. Также расскажем, какие для этого нужно собрать и подать документы.

Кто потерял право на отсрочку

Согласно новому закону, отсрочка предоставляется только студентам дневной или дуальной формы обучения, а также получателям выше предыдущего уровня образования, а другим – нет.

Из-за снижения призывного возраста лишились права на отсрочку от службы 25-26-летние мужчины. Также не предусмотрена отсрочка для многодетных родителей, имеющих задолженность по алиментам. Кроме того, отсрочку потеряли работники предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны.

Какие военнообязанные имеют право на отсрочку

Перечень военнообязанных, которые с 18 мая 2024 года не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, указан в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, право на отсрочку есть у лиц с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6-12 месяцев), бывших военнопленных (могут служить добровольно).

Кроме этого, такое право предоставляется людям, имеющим детей, в частности, которые:

– содержат троих детей и регулярно платят алименты;

– самостоятельно воспитывают детей до 18 лет;

– воспитывают ребенка с инвалидностью до 18 лет:

– воспитывают тяжелобольного ребенка;

– содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

– содержат усыновленного ребенка до 18 лет;

– один из супругов, кто воспитывает ребенка, если другой служит.

К тем, кто имеет право на отсрочку, принадлежат опекуны, а именно:

– люди, имеющие больных близких;

– люди, постоянно ухаживающие за больными близкими;

– опекун лица, признанного судом недееспособным;

– имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

– другие члены семьи, ухаживающие за человеком с инвалидностью I или II группы.

Отсрочку могут дать преподавателям, учителям, научным, научно-педагогическим работникам, а также студентам дневной или дуальной формы обучения.

Право на освобождение от военной службы имеют и люди, чьи близкие родственники исчезли или погибли во время защиты Украины с 2014 года – во время АТО, военного положения в Донецкой и Луганской областях, а также члены семей Героев Украины посмертно.

Отсрочка предоставляется некоторым силовикам и госслужащим.

Какие документы нужны для отсрочки от службы

Право на отсрочку нужно подтвердить в ТЦК, в противном случае человека могут мобилизовать. Список документов зависит от оснований, пояснила юрист Татьяна Козян.

Так, для получения отсрочки по семейным обстоятельствам необходимо предоставить:

– заявление о предоставлении отсрочки;

– выписки из реестра территориальных общин военнообязанных и членов его семьи, совместно проживающих;

– информацию о наличии несовершеннолетних детей или родителей с инвалидностью I или II группы;

– документы, подтверждающие родственные отношения.

Для получения отсрочки по состоянию здоровья необходимо предоставить:

– заявление;

– справку о результатах медицинского осмотра, выдаваемую ВЛК;

– копию удостоверения об инвалидности, если она есть.

Для получения отсрочки для получения образования необходимо предоставить следующие документы:

– заявление;

– справку о зачислении в высшее учебное заведение I-IV уровней аккредитации или об обучении в профессионально-техническом учебном заведении по дневной или дуальной формам обучения;

– выписка из приказа о зачислении на обучение по дневной форме.

Если основания для отсрочки другие, следует собрать следующие документы:

– копия решения суда о назначении опекуном;

– документы, подтверждающие наличие ребенка с инвалидностью или больного тяжелыми заболеваниями без установления группы инвалидности;

– справку о получении компенсации по уходу;

– документы, подтверждающие бронирование на период мобилизации.

Дополнительно ТЦК может потребовать от военнообязанного предоставления и других документов, подтверждающих основания для получения отсрочки. Все бумаги должны быть выданы компетентными органами и должным образом оформлены, содержать необходимые сведения и иметь соответствующие печати и подписи. Если это копии, то лучше, чтобы они были заверены нотариально (хотя закон этого не требует).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существенно усилили наказание за нарушение правил военного учета. Теперь административная ответственность будет угрожать всем военнообязанным гражданам, которые в установленный законом срок не обновят свои персональные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+".

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