Кто может проходить военную службу по месту жительства во время мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине военное положение, предусматривающее всеобщую мобилизацию населения, продлено по меньшей мере до 15 ноября 2023 года. Это означает, что все мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны в ряды Вооруженных сил.

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В то же время существует особые категории военнообязанных украинцев, которых могут не отправить служить на фронт или даже в другие города, области. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, кто из мужчин имеет право служить по месту жительства.

Так, Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет перечень граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Но в случае добровольного согласия на службу они получают право проходить ее только по месту своего жительства, то есть на фронт их отправлять не могут.

Ныне служить по месту жительства имеют право такие военнообязанные:

– женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей возрастом до 18 лет;

– мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей до 18 лет;

– женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет;

– украинцы, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, но которому не установлена инвалидность;

– женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

– украинцы и украинки, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– мужчины и женщины, занятые постоянным уходом за больным партнером, ребенком, а также родителями своими или партнера, которые тоже нуждаются в постоянном уходе;

– граждане, имеющие партнера (мужа/жену) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены или мужа с инвалидностью I, II группы;

– опекуны лица с инвалидностью, которое судом признано недееспособным, или граждане, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы.

Такие граждане после мобилизации назначаются для службы по месту жительства. Закон запрещает направлять этих военнослужащих на службу в другие воинские части, города, области или на фронт, при условии, что это не прифронтовой город.

Отметим, что 11 августа Кабмин снял ограничения на выезд за границу для родственников погибших или пропавших без вести военных, воевавших во время АТО. Теперь они беспрепятственно могут покидать Украину.

В то же время это касается военнообязанных граждан, не подлежащих мобилизации. По словам чиновников, это нивелирует несправедливое ограничение прав членов семей лиц, погибших или пропавших без вести во время АТО.

А в Госпогранслужбе подчеркнули, что усилят контроль за выездом за границу военнообязанных мужчин. На сегодня пограничники совместно с Министерством обороны готовятся к осуществлению информационного обмена между базой данных ГНСУ и реестром призывников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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