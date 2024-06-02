Кто решает, имеет ли военнообязанный отсрочку от мобилизации: объяснение

Предоставлять или нет отсрочку военнообязанным в Украине решает специальная комиссия при районных (городских) ТЦК и СП. Ее возглавляет руководитель районного (городского) Территориального центра комплектования и социальной поддержки или же обособленного отдела.

В состав комиссии входят представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной или городской государственной (военной) администрации. Об этом рассказал в Facebook Одесский областной ТЦК и СП.

Цель указанной комиссии – проверка оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

Каким нормативным актом регулируется предоставление отсрочки или отказ?

Нормы прописаны в Постановлении Кабмина от 16 мая 2024 года №560. Этот документ является единственным, который конкретизирует механизм решения вопроса, предоставляется лицу отсрочка или нет.

Если есть основания для отсрочки, что делать?

Военнообязанный (кроме забронированных органами власти) лично подает на имя председателя комиссии заявление (согласно форме, утвержденной вышеуказанным Постановлением КМУ). К заявлению прилагаются документы (или копии), подтверждающие право на отсрочку. Перечень документов можно найти в тексте Постановления Кабмина от 16 мая 2024 года №560 или в материале нашего издания по ссылке.

Далее комиссия изучит материалы, при необходимости сделает запросы в органы госвласти для получения информации или использует информацию из публичных электронных реестров.

Какие сроки рассмотрения вопроса об отсрочке?

Комиссия обязана завершить рассмотрение в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросу в органы государственной власти.

Принятое комиссией решение оформляется в виде протокола.

О решении заявителю сообщается средствами телефонной, электронной связи или почтой не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения.

Что может ответить комиссия?

Если комиссия дает отсрочку, военнообязанному предоставляется справка с указанием ее срока. Если военнообязанному отказали, то об этом сообщат в письменном виде с указанием причин. Затем лицо направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе.

В случае утраты (изменения) оснований для предоставления отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое решение, о чем сообщается заявителю в письменном виде не позднее чем на следующий день после принятия решения.

Решение об отказе можно обжаловать в суде.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на портале Дія запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Министерство обороны заявило, что этот шаг необходим и должен быть реализован как можно быстрее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!