Утро 30 мая оказалось неспокойным для жителей и местных властей в Москве. Так, на столицу террористического государства была совершена атака беспилотников.

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Российские власти уже успели обвинить в этой ситуации украинскую сторону. Однако, как сообщает официальный канал Международного разведывательного сообщества InformNapalm, атака на Москву была совершена исключительно россиянами.

"По нашим данным в утренней атаке китайских дронов на Москву и Московскую область были задействованы исключительно россияне, воюющие против режима Путина и постоянно находящиеся на территории России", – отметили в сообществе.

Таким образом, именно россияне во время атаки управляли дронами, завезенными на территорию Российской Федерации. Отмечается, что эти дроны обладают устойчивостью к российским системам радиоэлектронной борьбы и единственным способом их нейтрализации является сбивание с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как пишут в InformNapalm, на данный момент неизвестно, сотрудничали ли российские повстанцы с украинскими спецслужбами в ведении своих действий или это была их собственная инициатива.

Также российский канал BAZA косвенно подтверждает информацию, что во время атаки дронов в Московской области на местах присутствовали лица, корректировавшие действия дронов, и эти лица были среди россиян.

Так, в ночь перед атакой дронов в элитном поселке на Рублевке кто-то запустил грандиозный салют. А уже через несколько часов туда прилетели БПЛА.

Напомним, что в Воздушных силах Украины прокомментировали атаку дронов на Москву. Так, Юрий Игнат назвал утреннюю атаку беспилотников 30 мая внутренними проблемами в России.

Также сообщалось, что в Кремле прокомментировали "бавовну" в Москве после предупреждения от Буданова. Представитель Путина уверяет: мол, запуск дронов по Москве был "ответом Киева" на удары ВС РФ, которые были совершены 28 мая якобы по "одному из центров принятия решений".

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