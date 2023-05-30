'У россиян проблем будет больше': в Воздушных силах прокомментировали атаку дронов на Москву

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал утреннюю атаку дронов на Москву 30 мая внутренними проблемами в самой России. По словам полковника, за происходящими в Москве процессами украинская сторона может только наблюдать и радоваться.

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Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости". В то же время Минобороны РФ уже успело обвинить в утренней атаке беспилотников украинское руководство.

"Читал. Видел. Порадовался. Больше ничего не могу сказать, что там произошло, на России. Это их внутренние проблемы", – заявил Игнат в ответ на вопросы ведущих о том, что он знает об этой ситуации.

Вместе с тем представитель Воздушных сил отметил, что в дальнейшем у оккупантов таких ситуаций будет все больше. В частности, проблемы для террористической власти будут продолжать создавать добровольческие батальоны в Белгородской и других областях.

"Проблемы им будет создавать и легион "Свобода России", который уже в Белгородской и других областях хочет свергнуть кровавый режим Путина, чтобы Россия была свободным наконец государством, и легион Республики Ичкерия уже набирает обороты. Ну и, надеюсь, другая Россия тоже восстанет против этой тирании", – отметил Юрий Игнат.

Напомним, что в Кремле впервые прокомментировали "бавовну" в Москве и ответили, будет ли спецобращение Путина. Судя по всему, власти страны-агрессора пытаются приуменьшить масштаб проблемы. Песков связал атаку с войной против Украины и заявил, что это якобы свидетельствует о "необходимости продолжения" преступной "СВО" и "достижения поставленных целей".

Ранее сообщалось, что в Москве после "бавовны" объявили план "Тайфун". Так немцы во Вторую мировую называли операцию по захвату столицы РФ.