В Москве после 'бавовны' объявили план 'Тайфун': так немцы во Вторую мировую называли операцию по захвату столицы РФ

В полиции Москвы и Московской области был объявлен специальный план "Тайфун". Он предполагает сбор личного состава МВД для устранения последствий атаки дронов на столицу России.

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Об этом сообщают российские СМИ. Так, 30 мая в Москве и Подмосковье был применен этот спецплан.

В 2013 году план "Тайфун" был введен в Челябинской области после падения метеорита и метеоритного дождя. Также в 2018 году полиция Туапсе применила этот специальный план из-за сильных дождей и опасности затопления.

"Тайфун" предусматривает сбор личного состава МВД России для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий техногенного и природного характера.

Украинский политический деятель Антон Геращенко отметил созвучность российского плана "Тайфун" операции немецкой армии во время Второй мировой войны. Интересным кажется то, что такое же название имела операция немцев по захвату Москвы.

"В Москве объявлен план "Тайфун" после сегодняшней атаки БПЛА. Очень интересный нейминг. Немцы так в 1941 г. называли свою операцию по захвату Москвы. Рашисты перенимают "лучший" опыт своих идейных вдохновителей", – пишет Геращенко.

Напомним, Москву впервые массированно атаковали дроны. Так, в российской Новой Москве утром 30 мая заявили об атаке беспилотника, позже звуки взрывов донеслись до Подмосковья и самой столицы.

У Зеленского прокомментировали "бавовну" в Москве. Так, Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show заявил, что украинская сторона не имеет прямого отношения к атаке на Москву. Он также иронично отметил, что, возможно, российские беспилотники не хотят атаковать мирные города Украины, поэтому они и "возвращаются к своим создателям".

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