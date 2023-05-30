'Возможно, дроны возвращаются к своим создателям?' У Зеленского прокомментировали 'бавовну' в Москве

30 мая в столице террористического государства России произошла серия взрывов. Как стало известно, впоследствии на Москву была совершена атака беспилотников, взрывы прогремели в некоторых районах города и в Подмосковье.

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Как сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show украинская сторона не имеет прямого отношения к атаке на Москву. Он также иронично отметил, что, возможно, российские беспилотники не хотят разрушать мирные города Украины, поэтому они и "возвращаются к своим создателям".

"Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и возвращаются к своим создателям, чтобы спросить: "Зачем вы отправляете нас атаковать мирных людей?"" – сказал Подоляк.

Также советник президента отметил, что руководство террористического государства обязательно заплатит максимальную цену за все те преступления, совершенные в Украине. А все, что сейчас нарастает в России – это и есть начало "кармических выплат". Государство-террорист не сможет и дальше безнаказанно атаковать украинские города, так как это было раньше.

"Все эти люди, которые почему-то считают, что могут играть в одностороннюю игру, что можно разрушать другое независимое государство безнаказанно, после 15 месяцев войны они еще не поняли, что 14-го года уже не будет?", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, что Москву впервые массированно атаковали дроны. Россияне в сети жаловались на "стопроцентный удар дронами" и запах пороха, а еще их напугало "страшное зрелище" – сбивание "украинского беспилотника" в районе Рублевки.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны государства-террориста России посетовало на утреннюю атаку беспилотных летательных аппаратов в Москве. Террористическое ведомство уже успело обвинить в атаке украинские власти.

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