Кучи мусора и детонаторы: воины ВСУ показали бывшие российские шанцы на Бахмутском направлении. Видео

Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ показали бывшие российские шанцы на Бахмутском направлении, которые удалось отразить украинским защитникам. В своих блиндажах россияне хранили БК – там остались груды мусора и детонаторы для противотанковых мин.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал проект "Украинский Свидетель". Южный фланг Бахмута в Донецкой области был важным логистическим узлом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам бойцов, участвовавших в штурмах, бои здесь шли совсем недавно: ВСУ выбивали отсюда "вагнеровцев" и 72-ю мотострелковую бригаду РФ.

На опубликованных кадрах видно, что внутри блиндажа россиян висит характерный "совковый" ковер. На входе лежит граната. Как рассказал сапер 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Самурай", оккупанты жили прямо посреди растяжек.

"Для них это нормально. Они же суицидщики", – заметил 23-летний военный.

Также украинские штурмовики показали противопехотные мины, которые военные между собой называют "ведьмами". Самурай рассказал, что такое название им дали из-за характерного звука, который слышно во время полета снаряда – будто мимо пролетает ведьма. Этот боеприпас несет более двух с половиной тысяч обломков, и выжить после подрыва на такой мине почти невозможно.

К счастью, как отмечают украинские бойцы, россияне сами часто подрываются на "ведьмах": они расставляют их, как вздумается, ведь РФ не подписывала никаких конвенций, запрещающих использование такого вооружения.

Командир инженерно-саперного батальона с позывным Тренер рассказал о ситуации на Бахмутском направлении.

"Два выступления – на северном и южном флангах города – срезаются, мы выходим на "ноль". И если просто посмотреть на карту, то становится понятно, куда операция будет двигаться дальше", – отметил он.

Также Тренер призвал не хайповать вокруг контрнаступательных успехов.

"На некоторых участках даже противник не владеет всей информацией. Вопя о собственных успехах, мы привлекаем к этому внимание оккупанта и он начинает на это реагировать", – объяснил военный.

Отметим, шанец, шанц – небольшое земляное фортификационное сооружение, использовавшееся для защиты артиллерийских орудий.

Напомним: российские оккупанты, отступающие под давлением украинского контрнаступления, оставляют после себя в окопах также мины дистанционного действия. Такую тактику применяли, в частности, в течение последних двух недель.

"Когда наши солдаты заходят в окопы, они (русские. – Ред.) нажимают кнопку – и она взрывается, убивая наших друзей", – рассказал военный 47-й бригады, который назвал эту тактику "новым оружием".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали видео с заброшенных позиций российских оккупантов. Убегая, захватчики покинули оружие, амуницию и тела своих погибших.