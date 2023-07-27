Оккупанты, отступая, оставляют в окопах мины дистанционного действия: что известно о "новом оружии"
Российские оккупанты, отступающие под давлением украинского контрнаступления, оставляют после себя в окопах мины дистанционного действия. Такая тактика применялась, в частности, в течение последних двух недель.
Об этом изданию BBC рассказал военный 47-й бригады, воюющей на южном направлении. Он назвал эти мины "новым оружием".
"Когда наши солдаты заходят в окопы, они (русские. – Ред.) нажимают кнопку и она взрывается, убивая наших друзей", – рассказал он.
Военный показал журналисту видео с беспилотника, на котором видно, как украинские войска продвигались к российской траншее. Как только солдаты зашли, произошел мощный взрыв. Траншея была пуста, но заминирована.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что врага недооценивать нельзя, а российские военные продемонстрировали "профессиональные качества", не позволив украинским войскам "быстро продвигаться вперед". Силы обороны пытаются преодолевать многослойные минные поля и укрепленные оборонительные рубежи.
В то же время в материале отметили, что последние неподтвержденные сообщения в США позволяют предположить, что основной удар контрнаступления начался. Институт изучения войны сообщил, что украинские силы, похоже, прорвали "некоторые заранее подготовленные российские оборонительные позиции".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– ранее президент Зеленский сообщил, что Россия мощно подготовилась к обороне своих позиций, заминировав фактически все пути продвижения наших сил обороны. Однако сейчас Украина приближается к тому моменту, когда контрнаступательные действия могут ускориться;
– глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Украины есть "ряд доступных возможностей", чтобы продолжить свои контрнаступательные операции. В то же время он не комментировал конкретные детали боевых действий и статус контрнаступления.
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