'Бросили автоматы и тела погибших': воин ВСУ показал окопы врага после побега оккупантов

В сети опубликовали видео с брошенных позиций российских оккупантов. Убегая, захватчики оставили оружие, амуницию и тела своих погибших.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовал в TikTok украинский военный с ником Валерка Сапер. На них видны все вещи, которые оставили оккупанты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Оставили все. Каска новая, 15 тысяч, автоматы... Но это все цветочки, а это у нас лежат "200-е", – отметил боец.

Напомним: ранее вблизи Авдеевки в Донецкой области ВСУ захватили позицию оккупантов. Успешно атаковали россиян бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Украинские военные ликвидировали 5 оккупантов, остальные 13, понимая неотвратимость гибели, сдались в плен.

Также в сети появилось видео с другой позиции россиян, захваченной украинскими военными. Несмотря на то, что укрепления россиян достаточно прочные, бревенчатые, сложенные в несколько накатов над глубоким окопом, кремлевские воины не смогли в них удержаться. Наши бойцы показали огромный арсенал оружия, который, убегая, покинули оккупанты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 июля Силы обороны продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта, достигая новых успехов. Кампания по блокированию российских военных объектов в тылу, проводимая защитниками, успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов, способствуя их истощению;

– во время контрнаступления ВСУ нашим военным пригодились бронированные автомобили, предоставленные партнерами. Британские Mastiff (Мастиф), Wolfhound ("Волкодав") и американские HMMWV ("Хамви") спасают жизнь украинским воинам, позволяя минимизировать количество безвозвратных потерь.

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