Бойцы ВСУ захватили позицию оккупантов вблизи Авдеевки и взяли в плен 13 захватчиков. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают мужественно противостоять врагу и отвоевывать захваченные оккупантами территории. Так, вблизи Авдеевки Донецкой области защитники захватили позицию оккупантов.

Видео дня

Видео со штурмом позиций кафиров опубликовал военный журналист Юрий Бутусов. Успешно атаковали позицию российских оккупантов бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Украинские военные ликвидировали 5 оккупантов, остальные 13, понимая неотвратимость гибели, сдались в плен.

"Разнос оккупантов во время штурма враждебных позиций под Авдеевкой. Урожай 3-го МБ 110-й ОМБр: пять 200-х, 13 пленных", – написал журналист в комментарии к видео.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины активно уничтожают неприятеля на востоке нашей страны. В некоторых направлениях российские военные уже начали покидать позиции целыми подразделениями. Враг начал использовать "заградительные отряды" и оружие, направленное в спины своим, пытаясь обеспечить устойчивость войска.

Также ВСУ на освобожденной от оккупантов территории показали военный штаб противника. Захватчики построили его под землей, однако это не помогло им укрыться от украинского контрнаступления.

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