Минобороны: в некоторых направлениях оккупанты бегут целыми подразделениями

Силы обороны Украины активно уничтожают врага на востоке нашей стране. На некоторых направлениях российские военные уже начали покидать позиции целыми подразделениями.

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Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, враг начал использовать "заградительные отряды" и оружие, направленное в спины своим, пытаясь обеспечить устойчивость войска (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Самое горячее на востоке сейчас на Лиманском и Бахмутском направлениях. На Бахмутском направлении ожесточенные бои. Враг крепко держится за занятые им позиции. О продвижении на флангах – до закрепления на позициях сообщать преждевременно, ведь ситуация может ежечасно меняться. Сегодня именно такой день – ситуация динамично менялась", – сказала Маляр.

По ее словам, на северном фланге вокруг Бахмута были бои, а вот сегодня на конец дня без существенных продвижений.

"На северном фланге местами сегодня были продвижения. В самом городе враг благодаря нашим бойцам в ловушке. Передвигаться полноценно не может, выйти из города не может", – отметила замминистра.

К слову, за прошедшие сутки, 4 июля, Силы обороны Украины "денацифицировали" еще 670 военных армии государства-террориста России. Так, общие потери вражеских войск за весь период полномасштабной войны составила 231 700 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на четыреста девяносто седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины под Бахмутом и Марьинкой в Донецкой области отражены все атаки врага. Украинская авиация нанесла 10 ударов по российским оккупантам.

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