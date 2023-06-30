Вырыли под землей, но не помогло: ВСУ показали захваченный штаб оккупантов. Видео
ВСУ на освобожденной от оккупантов территории показали военный штаб противника. Захватчики построили его под землей, однако это не помогло им укрыться от украинского контрнаступления.
Воины 35-й бригады морской пехоты показали, как выглядит захваченный подземный военный штаб оккупантов. Соответствующее видео выложили в сети.
Так, на видео защитники показали рабочие места начальника штаба и командира минометной батареи. И хотя штаб находился под землей, это не помогло врагу спрятаться от украинских защитников. Как бы глубоко враг ни зарывался, ВСУ найдут и уничтожат его на украинской земле.
Напомним, что нацгвардейцы закрепились на новых позициях в Луганской области и нанесли врагу большие потери. Успешные контрнаступательные действия совершили бойцы 50 полка имени полковника Семена Высочана вместе с другими подразделениями Сил обороны.
Армия страны-агрессора России ежедневно несет необратимые потери на войне в Украине. Это связано с тем, что бойцы Вооруженных сил нашего государства демонстрируют оккупантам свой боевой профессионализм, а захватчики, наоборот, показывают полное отсутствие боевой подготовки.
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