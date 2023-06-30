Вырыли под землей, но не помогло: ВСУ показали захваченный штаб оккупантов. Видео

ВСУ на освобожденной от оккупантов территории показали военный штаб противника. Захватчики построили его под землей, однако это не помогло им укрыться от украинского контрнаступления.

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Воины 35-й бригады морской пехоты показали, как выглядит захваченный подземный военный штаб оккупантов. Соответствующее видео выложили в сети.

Так, на видео защитники показали рабочие места начальника штаба и командира минометной батареи. И хотя штаб находился под землей, это не помогло врагу спрятаться от украинских защитников. Как бы глубоко враг ни зарывался, ВСУ найдут и уничтожат его на украинской земле.

Напомним, что нацгвардейцы закрепились на новых позициях в Луганской области и нанесли врагу большие потери. Успешные контрнаступательные действия совершили бойцы 50 полка имени полковника Семена Высочана вместе с другими подразделениями Сил обороны.

Армия страны-агрессора России ежедневно несет необратимые потери на войне в Украине. Это связано с тем, что бойцы Вооруженных сил нашего государства демонстрируют оккупантам свой боевой профессионализм, а захватчики, наоборот, показывают полное отсутствие боевой подготовки.