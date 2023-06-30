Бой длился 18 часов: нацгвардейцы закрепились на новых позициях в Луганской области и нанесли врагу большие потери

ВСУ продолжают контрнаступательные действия на некоторых участках фронта, одновременно отражая новые атаки врага. Украинским защитникам удалось успешно отразить штурм российских войск и закрепиться на новых позициях в Луганской области.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Успешные контрнаступательные действия совершили бойцы 50 полка имени полковника Семена Высочана, вместе с другими подразделениями Сил обороны.

Несмотря на численное преимущество противника, украинские военные осуществили контратаку и ликвидировали 40 оккупантов, ранили более 100 вражеских солдат и уничтожили их военную технику. Российские войска продолжили атаку, однако нацгвардейцы сумели отразить и второй штурм.

Продолжительность боя составляла около 18 часов и включала совместную координацию различных групп военных, а также поддержку аэроразведки и корректировки огня.

Напомним, что Силы обороны Украины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут широкое наступление в этом районе. Также в течение 29 июня они провели наступательные операции еще по меньшей мере на двух других участках фронта и добились успехов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным министерства обороны США, подтверждена информация о том, что часть наемников ЧВК "Вагнер" еще осталась на временно захваченных РФ территориях Украины. Ранее же заявлялось, что "вагнеровцы" должны передислоцироваться в Беларусь.

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