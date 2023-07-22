Контрнаступление ВСУ: как западная бронетехника спасает жизни украинским воинам. Фото

Во время контрнаступления Вооруженных сил Украины нашим военным пригодились бронированные автомобили, предоставленные партнерами. Британские Mastiff (Мастиф), Wolfhound ("Волкодав") и американские HMMWV ("Хамви") спасают жизни украинским воинам, позволяя минимизировать количество безвозвратных потерь.

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Об этом пишет британская газета The Times. Эти западные броневики, в отличие от старых советских образцов, хорошо выдерживают попадание вражеских снарядов, так что у военных, находящихся внутри машины, есть гораздо большие шансы выжить и уцелеть во время вражеского обстрела.

"Все бойцы, честно говоря, удивлены способностью этих машин противостоять огню. Они действительно спасают жизни. После нескольких боев в одном из них никто не хочет возвращаться к старому советскому БТРу или чему-то подобному. Для сравнения, это гроб, 100-процентный шанс смерти", – сказал лейтенант Сергей Иванов, который руководит ремонтом "Волкодава".

В Великобритании не уточняли, сколько единиц бронетехники они передали Украине вместе с танками Challenger 2. Но известно, что их количество исчисляется сотнями – преимущественно это Mastiff, Wolfhound и Husky TSV. Соединенные Штаты предоставили Украине более 2000 бронированных машин, часть из которых составляют HMMWV.

Военные рассказывают, что первые десять дней украинского контрнаступления были "очень насыщенными". Именно в этот момент Силы обороны сменили свою тактику со штурма с использованием бронетехники на более осторожное продвижение через минные поля, когда саперы шли впереди, чтобы расчистить путь для других войск.

Ранее среди бронированных машин, двигавшихся в направлении передовой в Украине, удалось идентифицировать Husky TSV, HMMWV M1152, Wolfhound и Oshkosh M-ATV. Что это за боевые автомобили и как они помогают ВСУ, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские морские пехотинцы показали британские боевые бронированные машины в действии. Они предназначены для перевозки пехоты.

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