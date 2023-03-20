"Хамви", "Хаски" и "Волкодав": какие западные бронемашины засветились в Украине

На днях в сети появилось видео большой колонны американской и британской бронетехники, которая двигалась якобы в сторону Бахмута Донецкой области. Как видно из видео, техника хоть и выкрашена в НАТОвский пустынный камуфляж, но уже имеет украинские номерные знаки, а среди колонны развеваются украинские флаги.

Видео дня

В колонне удалось идентифицировать внедорожники Husky TSV, HMMWV M1152, Wolfhound и Oshkosh M-ATV. OBOZREVATEL разбирался, что это за боевые автомобили и как они помогут ВСУ.

Предыстория

Легкие и средние бронированные автомобили Украина получает от западных партнеров с 2014 года. В 2022 году после полномасштабного российского вторжения эта помощь усилилась и углубилась – увеличилось как количество, так и ассортимент западной колесной бронетехники.

В частности, в первые недели войны украинский президент Владимир Зеленский договорился с британским премьером Борисом Джонсоном о поставке около 120 бронированных машин, из которых 80 – это боевые бронированные машины Mastiff, Husky и Wolfhound. В мае-июне того же года эти бронемашины уже находились в распоряжении ВСУ. И это было только начало.

Что касается США, то поток бронеавтомобилей HMMW разных моделей не прекращался никогда. До 24 февраля 2022 года их было поставлено по меньшей мере 337 единиц, в то время как по состоянию на данный момент фигурирует цифра в 2050 единиц HMMW на вооружении Сил обороны Украины.

Всего же по состоянию на сегодняшний день, по данным из открытых источников, Украина получила около 4000 бронированных автомобилей разных марок и назначения, включая машины класса MRAP (с усиленной защитой от мин и засад). Некоторые из них засветились на вышеприведенном видео.

Husky TSV

Husky TSV ("Хаски") – это высокомобильная полноприводная тактическая машина поддержки, которая была представлена в 2006 году и базируется на грузовом шасси International MXT от компании Navistar Defense.

Данная модель была разработана специально для британской армии с требованием оградить личный состав от легкого стрелкового вооружения и мин при выполнении задач по патрулированию территории. Выпускается в трех модификациях: внедорожник патрулирования, автомобиль скорой помощи и командно-штабная машина.

Бронеавтомобиль при весе почти 7 тонн имеет длину 6,4 м, высоту 2,5 м и ширину 2,4 м. В нем могут разместиться четыре человека, включая водителя и командира. Машина оснащена универсальным пулеметом калибра 12,7 мм и дистанционно управляемой системой вооружения с дверью и стеклянными бойницами.

Husky TSV считается среднебронированным автомобилем, защита для которого разработана израильской компанией Plasan, и имеет два съемных комплекта. Прочная рама шасси может быть усилена броней, сохраняя при этом высокие маневренность, тяговые и тормозные свойства.

На Husky TSV установлен 6-литровый двигатель MaxxForce мощностью 340 лошадиных сил (254 кВт), способный разгонять машину до более чем 110 км/час. Бронеавтомобиль также оснащен колесами Hutchinson с системой фиксации борта и центральной системой подкачки шин Dana.

Для Украины эти бронемашины не являются новыми – впервые об их поставке официально сообщило украинское Министерство обороны в июне 2022 года. О точном количестве не сообщалось, но известно, что всего армия Великобритании в свое время закупила 351 такую машину.

Известно, что бойцы десантно-штурмовых войск ВСУ используют бронеавтомобили Husky TSV для подвоза личного состава на передовые позиции, а также для эвакуации раненых.

HMMWV M1152

HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle – высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство), также известный как Humvee (Хамви) – это полноприводный военный автомобиль, выпускаемый американской компанией AM General.

С момента принятия на вооружение вооруженными силами США в 1980-х годах на базе HMMWV были созданы различные модификации: основной военный автомобиль, легкий грузовик, автомобиль скорой помощи, мобильные РЛС и ЗРК, инженерные и бронированные машины.

HMMWV M1152 – это легкий грузовик, или пикап – легковой автомобиль с открытой грузовой платформой. Концепт был представлен в 1984 году и до сих пор находится на вооружении армии США и союзников.

Бронеавтомобиль при весе почти 2,7 т имеет длину 4,6 м, высоту 1,8 м, ширину 2,1 м, клиренс 0,41 м и грузоподъемность 2 т. В кабине могут разместиться два человека, включая водителя.

На HMMWV может быть установлен один из трех типов двигателей: Chevrolet V8, Detroit Diesel V8 на 160 л или Detroit Diesel V8 на 195 л. Трансмиссия GM 4L80-E гидромеханическая автоматическая 4-х ступенчатая. Расход топлива составляет 16 л на 100 км при скорости 90 км/ч.

Интересно, что HMMWV M1152 в базовой модификации засветились в Украине чуть ли не впервые. Ранее, еще в 2016-2017 годах, ВСУ получили 45 единиц боевых медицинских автомобилей, созданных на базе модели M1152.

Wolfhound TSV

Wolfhound TSV ("Вулфгаунд" – в переводе с англ. "Волкодав") – полноприводный шестиколесный многоцелевой бронированный автомобиль с защитой от мин и засад, разработанный в Великобритании компанией Integrated Survivability Technologies (совместное предприятие Force Protection и NP Aerospace). Классифицируется как MRAP (автомобиль с усиленной защитой от мин и засад).

По сути, Wolfhound является грузовым вариантом бронетранспортера Mastiff, который в свою очередь является британским вариантом южноафриканского Cougar. Этот тяжелый бронированный грузовик входит в группу тактических средств поддержки вместе с броневиками Husky и Coyote.

Броневик спроектирован по колесной формуле 6×6. Имеет длину 7,08 м, ширину 2,74 м и высоту 2,64 м. При этом боевая масса может достигать 15 т, что не мешает развивать скорость до 90 км/ч. В броневике может передвигаться восемь военных плюс два члена экипажа.

"Волкодав" спроектирован так, что броня способна выдержать обстрел из стрелкового оружия, подрыв мин и самодельных взрывов устройств. По некоторым данным, броневик этого типа может выдержать подрыв 15 кг взрывчатки. Переданные Украине Wolfhound вооружены крупнокалиберными пулеметами Browning M2 калибра 12,7 мм.

Как и в случае с Husky TSV, впервые об использовании Wolfhound TS Вооруженными силами Украины официально было объявлено еще в июне 2022 года (хотя неофициальные видео "с полей" распространялись по интернету еще в мае). О точном количестве машин этой марки не сообщалось.

В ВСУ эти машины используются для перевозки личного состава, боеприпасов и других важных грузов. Также может служить как тягач для прицепных гаубиц.

Oshkosh M-ATV

Oshkosh M-ATV – это средний боевой тактический внедорожный панцирный автомобиль, разработанный компанией Oshkosh Corporation на основе опыта войны в Афганистане и Ираке. Производится по заказу Министерства обороны США для замены M1114 HMMWV. Классифицируется как MRAP (автомобиль с усиленной защитой от мин и засад).

В ходе войны в Афганистане из-за широкого использования замаскированных мин и засад возникла необходимость повышения устойчивости транспортных средств к наземным минам, стрелковому оружию (7,62-мм), гранатометам и самодельным взрывным устройствам. Автомобиль Oshkosh M-ATV стал победителем тендера благодаря наилучшей живучести, имеющимся производственным мощностям компании и цене.

На автомобиле Oshkosh M-ATV применено шасси колесной формулы 4×4, защищенное от мин среднего грузовика MTVR с интеллектуальной независимой подвеской TAK-4i собственной разработки и изготовления, а также бронированный кузов, разработанный израильской компанией Plasan. V-образное днище корпуса защищает экипаж от взрывов.

В салоне установлены специальные сиденья, конструкция которых обеспечивает амортизацию, защищающую экипаж от ударной взрывной волны. Кроме того, Oshkosh M-ATV оборудован системой вентиляции, кондиционирования, антиблокировочной системой тормозов, контролем тяги и квадроциклом в задней части кузова. Экипаж машины обычно состоит из пяти человек, один из которых – оператор систем вооружения.

При весе 11,34 т бронемашина имеет длину 6,27 м, ширину 2,49 м и высоту 2,59 м. Оборудована дизельным 6-цилиндровым 4-тактным с турбонаддувом двигателем Caterpillar C7 объемом 7,2 л на 370 лошадиных сил (272 кВт) и трансмиссией Allison 3500SP, что позволяет развивать скорость до 105 км/ч на автотрассе.

Живучесть машины действительно поражает. Даже с двумя пробитыми колесами этот автомобиль способен проехать 50 км со скоростью 50 км/ч. С пробитой системой охлаждения двигателя, гидравлической системой, утечкой моторного масла способен проехать по меньшей мере 1 км.

Из вооружения на сменной турели в крыше можно устанавливать 7,62-мм пулемет M240, 40-мм гранатомет Mk 19, 12,7-мм пулемет Browning M2, противотанковые управляемые ракеты MILAN или BGM-71 TOW. Управление оружием может вестись дистанционно с помощью системы CROWS.

Интересно, что до сих пор никаких официальных сообщений о передаче Oshkosh M-ATV Украине не было, однако на упомянутом в начале материала видео можно насчитать до 40 единиц этих бронемашин. Вероятно, они поступили в рамках одного из последних траншей военной помощи.

Перспективы в ВСУ

Вездеходный бронированный автомобильный транспорт является основой мотопехотных и специализированных войск, поэтому его никогда не бывает слишком много. Тем более что в Украине к текущим потерям автомобилей от вражеского огня в зоне боевых действий добавляется необходимость комплектования новосозданных бригад, в том числе для предстоящего контрнаступления. Поэтому вся полученная от западных партнеров помощь мгновенно распределяется между бригадами.

В контексте контрнаступления, которое должно начаться уже в апреле-мае этого года, военная техника для быстрых прорывов будет играть важную роль. Ведь успех наступательных операций не в последнюю очередь зависит от внезапности, которая, в свою очередь, зависит от способности войск быстро передвигаться и не менее быстро доставлять в зону боевых действий боеприпасы и другие полезные грузы. А это обеспечивают, помимо прочего, легкие бронемашины.

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