"Угроза для всего мира": Сибига рассказал, сколько судов атаковала Россия в Черном море в июле

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что только с начала июля Россия атаковала 31 торговое судно в Черном море. По его словам, такие действия Кремля представляют угрозу не только для Украины, но и для глобальной продовольственной безопасности и свободы международного судоходства.

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Об этом глава украинского МИД сообщил по итогам телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Они обсудили вопросы безопасности в Черном море.

Россия нападает на гражданское судоходство

По словам Сибиги, в ходе переговоров он приветствовал достижение договоренности в Европейском Союзе о принятии 21-го пакета санкций против России и поблагодарил партнеров за сохранение санкционного давления на государство-агрессора.

В то же время министр подчеркнул, что каждая новая российская атака должна получать еще более жесткий международный ответ.

"Россия пытается превратить Черное море в зону страха, дестабилизации и принуждения. Только с начала июля было атаковано 31 торговое судно. Это целенаправленные удары по гражданскому судоходству, свободе судоходства и продовольственной безопасности миллионов людей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке", – заявил он.

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Украина рассчитывает на поддержку ЕС

В ходе беседы стороны также обсудили подготовку к различным сценариям развития ситуации в сфере безопасности.

По словам главы МИД, Украина нуждается в срочной поддержке Европейского Союза для обеспечения бесперебойной работы "Путей солидарности", которые остаются одним из ключевых маршрутов экспорта украинской продукции.

Кроме того, Киев рассчитывает на помощь ЕС в увеличении пропускной способности Дунайского коридора, который имеет важное значение для экспорта товаров в условиях постоянных российских атак на портовую инфраструктуру.

Договорились о дальнейшей координации

Сибига сообщил, что в ходе переговоров с Каей Каллас стороны также скоординировали свои позиции относительно дальнейших шагов и договорились поддерживать тесный контакт.

По словам министра, Украина и в дальнейшем будет работать вместе с европейскими партнерами над усилением давления на Россию и обеспечением безопасности международного судоходства.

Ситуация в Черном море

После того как Россия в июле 2023 года вышла из Черноморской зерновой инициативы, ситуация с безопасностью в акватории резко ухудшилась. С тех пор российские войска регулярно атакуют украинские морские порты и портовую инфраструктуру, пытаясь помешать экспорту украинской продукции.

Несмотря на постоянные обстрелы и угрозы судоходству, Украина продолжает поддерживать работу собственного морского экспортного коридора, через который осуществляются поставки зерна и других товаров в страны мира.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что российские атаки в Черном море выходят далеко за пределы региональной безопасности. По оценке Киева, они создают серьезные риски для свободы международного судоходства, мировой торговли и продовольственной безопасности, особенно для государств Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина срочно созывает Совбез ООН из-за российских ударов по судам в Черном море. Страна-агрессор фактически поставила под угрозу глобальную продовольственную безопасность, ведь только за последние несколько дней оккупанты атаковали как минимум три гражданских грузовых судна, в результате чего десятки членов экипажей погибли и получили ранения.

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