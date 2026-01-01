Куда направит силы войско РФ в январе: в ВСУ назвали два направления

В январе 2026 года страна-агрессор направит свои военные силы в два направления. В частности, оккупанты планируют обойти Волчанск (Харьковская область) и пройти в Лиман (Донецкая область).

Об этом сообщил начальник Управления коммуникации группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Впрочем, по его словам, последние несколько дней очень активных боестолкновений нет.

"Военные РФ сейчас проводят активную перегруппировку и вообще кажется, что среди двух тактик – или "кошмарить" нас на праздники, или самим немного на праздники расслабиться и перейти к прощупыванию и переброске войск, они выбрали последнее. Фактически сейчас они больше сосредоточены именно на прощупывании нашей линии обороны вдоль всей нашей зоны ответственности и на перегруппировке своих войск", – рассказал Трегубов.

В то же время он отметил, что поведение врага на участке фронта от Сумской до Донецкой области показывает, что уже очевидны планы врага на январь.

"Уже очевидно, что у них есть цели на январь. Обойти тот самый Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм на восток от Купянска, пройти до Лимана и провести инфильтрацию в тот самый Лиман", – рассказал военный.

Он добавил, что осенью 2025 года у врага не получилось реализовать эти замыслы. Поэтому, по мнению Трегубова, и сейчас это не получится.

"Например, в Двуречном Харьковской области за последние сутки не было активных штурмов, но это не значит, что там спокойно. Это означает лишь то, что россияне просто готовятся к их возобновлению в ближайшие дни", – отметил спикер.

По словам Трегубова, сейчас важно, чтобы враг не перешел Оскол. Ведь когда река промерзает, враг может попытаться ее перейти и без плавсредств.

Кроме того, сейчас фиксируется переброска вражеских войск с менее активных направлений и с территории РФ.

В то же время, по словам спикера, враг ежедневно теряет 300-350 человек.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что у российского диктатора Владимира Путина достаточно дерзкие планы на следующий, 2026 год. В частности, это очередные наступления и новые "санитарные" зоны.

Накануне, 31 декабря, стало известно о том, что главарь Кремля Владимир Путин приказал российским захватчикам из группировки войск "Север" в следующем году расширить "буферную зону" в Сумской и Харьковской области. Он назвал это "созданием полосы безопасности".