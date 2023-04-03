Куклы 1940-1990 годов сохранились под обстрелами: история в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Первого марта 2022 года от обстрелов получил повреждения Харьковский государственный академический театр кукол имени В. А. Афанасьева. На его третьем этаже единственный в Украине Музей театральных кукол. Он уцелел, несмотря на постоянные атаки на город. О том, как живет театр во время войны, рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова руководитель литературно-драматургической части, театровед Ольга Дорофеева.

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"Музей театральной куклы является уникальным для Украины, самым большим и самым старым. Он был основан еще в 1952 году. Если посчитать все экспонаты, выйдет более 11 000 единиц", — рассказывает Ольга.

В музее собраны куклы, которые играли в спектаклях Харьковского кукольного театра раньше: от 1940-х годов до 1990-х. Это история театра, которая сейчас действительно поражает.

"Есть афиша, написанная от руки поверх газеты: афиша спектакля, который играл, когда театр был в эвакуации в 1940-х годах. Есть музыкальный шкаф, датируемый XIX веком. Есть куклы, которым уже более 100 лет. Все эти экспонаты чрезвычайно ценные, и хотелось, чтобы они продолжали сохраняться", — говорит Ольга.

В начале полномасштабной войны работа в театре прекратилась, там появился волонтерский штаб. Был период, когда казалось, что искусства больше не будет, что театр не будет работать по назначению.

"Я уже находилась за границей, когда в апреле начались первые попытки возобновить работу театра. Актеры с режиссером сделали спектакль, который возили по станциям метро. Когда в Харьковском метро находилось много взрослых и детей, то они показывали этот спектакль, он был чрезвычайным", – делится Ольга.

Стало ясно, что для искусства есть место и польза на войне. Для Ольги это был один из важных аргументов по возвращению в Украину. Кроме метро, театр ездил по Харьковской области, и это помогало людям.

"Искусство - своего рода терапия, возможность собраться вместе, проговорить травмы, моменты, которые болят сейчас у всех. Видеть эти глаза, видеть эти улыбки, ради чего все делается, - подтверждение того, что это очень нужно", - уверена театровед. Смотрите и слушайте ее историю по ссылке.

История, которую рассказала Ольга, вошла в архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже около 65 000 историй.

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