Кулеба о предоставлении Украине боевых самолетов: вопрос сдвинулся с мертвой точки

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине самолетов уже сдвинулся с мертвой точки. Партнеры нашей страны осознают, что украинским Вооруженным силам нужна такая техника для противостояния стране-агрессору РФ.

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Об этом Кулеба сказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что в течение этого года Украина должна получить все типы оружия, которые позволят победить в войне с Россией.

"Сдвинулась (тема самолетов – Ред.). И когда она будет двигаться со скоростью, надеемся, того же самолета, то мы быстро придем к результату. А вообще у нас задача очень простая, она артикулирована нами партнерам, и партнеры ее осознают, что в этом году нам нужно получить все необходимые типы оружия, которые нам нужны для победы", – отметил министр.

По прогнозу Кулебы, уже на следующей встрече в формате "Рамштайн" могут быть приняты новые решения о поставках Украине разных типов вооружения. Потребность в оружии большая, ведь "у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия", говорит глава МИД.

Напомним, Кулеба также сказал, что вопрос по поводу поставок партнерами Украине танков Leopard на данный момент уже находится на финальной стадии. Он выразил уверенность, что, в конце концов, мы получим необходимый результат.

Между тем, есть еще два вида оружия, о предоставлении которых Украине до сих пор речь не шла: боевые самолеты и дальнобойные ракеты. Однако даже о таком серьезном вооружении партнеры нашего государства уже начинают задумываться.

"Но уже можно увидеть в информационном пространстве, как появляются первые сообщения, что кто-то уже обсуждает тему самолетов. Раньше этого не было, а сейчас это уже реальность", – сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Правительство Нидерландов рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16 в случае, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

– Посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, поддержат решение союзников о передаче украинской армии истребителей F-16.

– Президент Владимир Зеленский призвал союзников и партнеров рассмотреть на следующем "Рамштайне" возможность предоставления Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16.

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