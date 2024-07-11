Кулеба предостерег Сиярто от 'мирных инициатив' с нарративами России: подробности встречи

В среду, 10 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Дипломат подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на нарративах России.

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Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х(Twitter). Он отметил, что "задабривание" российского диктатора не дает результатов, поскольку он продолжает искать войны.

"Встретился с моим венгерским коллегой Петером Сиярто. Я проинформировал Петера о ситуации на передовой, а также о подготовке ко второму Саммиту мира. В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на нарративах России", – написал Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что недавняя атака России на детскую больницу Охматдет показывает, что уступки российскому диктатору Владимиру Путину не приносят результата, ведь он не стремится остановить войну. Кулеба подчеркнул, что необходимо совместно заставить его принять справедливый и длительный мир.

Напомним, 2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев и провел переговоры с Зеленским, в ходе встречи он убеждал украинского президента в необходимости прекращения огня.

Уже 5 июля венгерский премьер отправился в Москву для встречи с Путиным. А оттуда направился в Пекин "говорить о мире" с Си.

В Европейском Союзе при этом открестились от самочинства Орбана и подчеркнули, что в Путин он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе, поэтому никак не может представлять Европу. Хотя как контакт Москвы с ЕС пытался представить приезд Орбана российский диктатор.

Интересно, что Орбан, который в письме к лидерам ЕС заявляет о росте шансов на начало переговоров, сразу после визитов в Киев и Москву утверждал, что понял, что позиции Украины и России очень далеки друг от друга.