Кулеба рассказал, есть ли подтвержденные факты снабжения другими странами баллистических ракет России

На данный момент у украинской стороны нет достоверной информации о передаче баллистических ракет в Россию другими странами. Однако раньше о таком "сотрудничестве" писали СМИ.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе общения со СМИ перед заседанием Совета Украина-НАТО. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Так, на вопрос журналистов о возможных фактах поставки баллистических ракет для РФ другими странами, такими как Китай или Иран, Кулеба отвечал, что в настоящее время у украинской стороны нет достаточных доказательств, подтверждающих передачу России баллистических ракет по этим странам.

Напомним, недавно США снова предостерегли Китай от попыток помочь России в войне против Украины. По словам представителя внешнедипломатического ведомства США Мэтью Миллера, администрация президента Байдена четко объяснила Пекину, чтобы он не предпринимал никаких шагов, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине.

В министерстве обороны США полагают, что Северная Корея продолжает поставлять оружие стране-агрессору России. Их партнерство "продолжает преуспевать".

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация применила право вето в Совбезе ООН для блокирования работы Комитета санкций против Северной Кореи по договоренности с Пхеньяном. Это была часть соглашения, в результате которого Москва получила от КНДР оружие для ведения войны против Украины, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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