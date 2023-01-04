Кулеба рассказал, когда система Patriot будет развернута в Украине

Развертывание в Украине систем противовоздушной обороны Patriot ожидается в максимально сжатые сроки. Сейчас уже началась подготовка к передаче этого вооружения нашей стране.

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Также украинские власти продолжают работать над тем, чтобы армия получила новые образцы вооружения в 2023 году. Об этом во врем брифинга рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, решение Соединенных Штатов о передаче Украине ПВО Patriot стало революционным. Глава МИД подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку западных партнеров.

"Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания "Патриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", – сказал Кулеба.

Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзниц. Производится группой американских компаний во главе с "Рейтеоном". Создавался как универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах, а также должен обеспечивать противоракетную оборону на уровне армии США.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином. Он поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором в США объявили накануне, в частности, за американские зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot.

Ранее Кулеба заявлял, что предоставление США Украине ЗРК Patriot – не просто очередное решение, это психологический перелом. С самого начала полномасштабной войны нам отказывали в таких комплексах, поэтому сейчас это – свидетельство того, что еще одно табу снято, еще одна стена упала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кулеба сообщил, что США подготовят батарею ЗРК Patriot к эксплуатации в Украине по ускоренной процедуре. Для этого американское правительство разработало специальный план.

– Также глава МИД Украины анонсировал инициативу проведения Украиной саммита ООН. Власти нашего государства запланировали заседание на февраль 2023 года. Цель – представить свой мирный план для окончания российской войны.

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