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Кулеба рассказал, когда система Patriot будет развернута в Украине

Алексей Лютиков
War
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Кулеба рассказал, когда система Patriot будет развернута в Украине

Развертывание в Украине систем противовоздушной обороны Patriot ожидается в максимально сжатые сроки. Сейчас уже началась подготовка к передаче этого вооружения нашей стране.

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Также украинские власти продолжают работать над тем, чтобы армия получила новые образцы вооружения в 2023 году. Об этом во врем брифинга рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, решение Соединенных Штатов о передаче Украине ПВО Patriot стало революционным. Глава МИД подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку западных партнеров.

"Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания "Патриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", – сказал Кулеба.

Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзниц. Производится группой американских компаний во главе с "Рейтеоном". Создавался как универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах, а также должен обеспечивать противоракетную оборону на уровне армии США.

Кулеба рассказал, когда система Patriot будет развернута в Украине
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot запускает ракету
ЗРК Patriot PAC-3 (слева) и Patriot PAC-2 (справа)

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином. Он поблагодарил за очередной пакет помощи, о котором в США объявили накануне, в частности, за американские зенитные ракетные комплексы MIM-104 Patriot.

Ранее Кулеба заявлял, что предоставление США Украине ЗРК Patriot – не просто очередное решение, это психологический перелом. С самого начала полномасштабной войны нам отказывали в таких комплексах, поэтому сейчас это – свидетельство того, что еще одно табу снято, еще одна стена упала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Кулеба сообщил, что США подготовят батарею ЗРК Patriot к эксплуатации в Украине по ускоренной процедуре. Для этого американское правительство разработало специальный план.

– Также глава МИД Украины анонсировал инициативу проведения Украиной саммита ООН. Власти нашего государства запланировали заседание на февраль 2023 года. Цель – представить свой мирный план для окончания российской войны.

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