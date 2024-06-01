Кулеба: Украина и США работают на всех уровнях, чтобы как можно быстрее решить вопрос с Patriоt

Команды Украины и Соединенных Штатов Америки усердно работают над обеспечением поставок нашей стране дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Работа по этому вопросу происходит на всех уровнях.

Об этом на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 31 мая, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Обсудили последние шаги, предпринятые для обеспечения поставок в Украину дополнительных комплексов Patriot. Команды президентов Зеленского и Байдена работают на всех уровнях, чтобы решить этот вопрос как можно скорее", – говорится в сообщении министра.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в разговоре с Блинкеном поприветствовал решение Вашингтона бить по территории России американским вооружением. Кулеба сказал, что такое решение позволит Украине лучше защищаться от атак России.

"Это своевременный шаг в правильном направлении", – написал он.

Также Кулеба отметил, что обсудил с американским коллегой подготовку к предстоящему Саммиту мира в Швейцарии и Саммиту НАТО в Вашингтоне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Также наше государство получит от ФРГ500 млн евро помощи.

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