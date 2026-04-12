Во время перемирия россияне на фронте атаковали безоружных бойцов: ими оказались переодетые солдаты армии РФ. Видео 18+

В воскресенье, 12 апреля, стало известно о том, что во время так называемого перемирия, россияне на фронте атаковали безоружных бойцов. Впрочем, ими оказались переодетые солдаты армии РФ, которые были пленены украинскими военными.

Видео дня

Об этом рассказали в 24 ОМБр имени короля Даниила, опубликовав видео. Позже и сами россияне подтвердили эту информацию.

"Перемирие по-русски": оккупанты убили своих же военных, потому что подумали, что это бойцы ВСУ", – рассказали в 24 ОМБр.

Отмечается, что пленных россиян переодели в нейтральную форму и приказали им провести пробную эвакуацию, чтобы проверить, будет ли придерживаться РФ пасхального прекращения огня.

"Прогнозируемо, вражеская армия отследила и атаковала их FPV-дронами. Все трое – погибли", – рассказали украинские военные.

То есть, россияне обнаружили раненых и ликвидировали своих же.

"Они уничтожают своих сами! Командование 70 МСД РФ не знает слова честь! И даже не способно выполнить обещания своего "вождя"!" – говорится в сообщении военных бригады.

Что предшествовало

Глава Кремля Владимир Путин ранее объявил о перемирии, которое якобы должно продолжаться с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля на всех направлениях боевых действий.

В то же время пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков заявлял, что оно носит исключительно гуманитарный характер. По его словам, подобные шаги не следует рассматривать как политический сигнал или изменение позиции по войне.

В то же время президент Владимир Зеленский объяснял, как будет действовать этот режим: отсутствие ударов врага будет означать отсутствие украинских ответов. Глава государства подчеркнул, что право на ответ есть у каждого нашего подразделения.

В Генштабе ВСУ заявили, что с первых четырех часов с начала действия Пасхального перемирия, российская армия нарушила договоренности 469 раз. Речь идет о штурмах и обстрелах, которые противник совершил после 16:00 субботы, 11 апреля.

Ранее сообщалось, что в России заявили, что боевые действия против Украины будут продолжаться и после завершения так называемого "пасхального перемирия". В Кремле утверждают, что прекращение войны возможно только при условии принятия Украиной определенных решений.

OBOZ.UA писал, что во время объявленного российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия" российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область. Они нанесли удар по продовольственному магазину в поселке Золочев, там вспыхнул пожар.

Кроме того, в субботу, 11 апреля, уже после объявленного Кремлем пасхального перемирия армия России атаковала в Запорожье группу украинских раненых бойцов, которых пытались эвакуировать. Удары были нанесены FPV-дронами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!