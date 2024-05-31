Германия передаст Украине систему Patriot и €500 млн: что известно о заявлении

В пятницу, 31 мая, Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему Patriot. Также наше государство получит от ФРГ 500 млн. евро помощи.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Германии.

"Усиление противовоздушной обороны Украины остается крайне важным. Германия предоставляет еще одну систему Patriot и дополнительные 500 миллионов евро. Вместе мы должны поддерживать нашу непреклонную поддержку и преданность", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что объяснений относительно того, будет ли это еще одна система, кроме обещанной ранее, пока нет, но пакет в €500 млн объявляли вчера, поэтому есть вероятность того, что это информация об обещанной ранее батарее "Patriot".

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала европейские страны последовать примеру Германии и поставлять Украине больше систем ПВО Patriot. Она подчеркнула, что украинцам для защиты нужно еще 5-6 систем.

Снабжение ПВО стало одной из главных тем разговора президента Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена, который 14 мая приезжал в Киев. Глава украинского государства проинформировал Блинкена, что сейчас два ЗРК Patriot нужны для защиты Харьковщины.

Как писал OBOZ.UA, президент Польши Анджей Дуда заявил, что сегодня его страна не может предоставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot для защиты от российских атак. По его словам, сейчас польские военные только начали получать эти ЗРК, хотя они были заказаны 7 лет назад.

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