"Купянск в дыму": оккупанты усилили штурмы на Харьковщине, из-за боевых действий пылают леса, – начальник ГВА

На Купянском направлении (Харьковщина) российские войска усилили штурмовые действия, в частности в районах Синьковки, Ивановки, Табаевки, пытаясь найти слабые места в нашей обороне для продвижения вперед. Из-за активных боевых действий в Купянском районе горит лес, местность – в дыму.

О ситуации в прифронтовом Купянске рассказал начальник городской военной администрации Андрей Беседин. Он дал комментарий "Єдиним новинам" утром 23 мая.

Оперативную обстановку чиновник назвал очень тяжелой. Он подтвердил активизацию штурмов. Точечно где-то есть продвижения противника, "но они более обусловлены ​​уходом наших войск на более подготовленные позиции для сохранения жизни и здоровья личного состава".

"И, опять же, [есть] определенные маневры, которые делают наши ребята, наши Вооруженные силы, для того чтобы потом враг получил то, что он должен получать", – сказал Беседин.

В Купянском районе часто происходят лесные пожары из-за вражеских обстрелов, дым распространяется и на населенные пункты. "К сожалению, страдает экосистема, к сожалению, страдают насаждения. Задымленность достаточно значительна", – отметил начальник ГВА.

Оккупанты применяют артиллерию, РСЗО, КАБы. Также участилось использование кассетных боеприпасов, направленных на поражение гражданского населения.

19 мая из-за обстрела Кившаровки погибли три человека, травмированы четыре. 21 и 22 мая ВС РФ активно обстреливали населенный пункт Купянск-Узловой реактивными системами залпового огня, кассетными боеприпасами. Пострадала критическая и гражданская инфраструктура, дома мирных жителей.

Несмотря на бесконечные обстрелы, в громаде остаются жить 7,5 тыс. людей, в том числе на правобережье Купянщины – 194 ребенка.

"Никуда не хотят ехать, не хотят слышать, не хотят слышать уговоры. Поскольку это касается детей, скорее всего, будем поднимать вопрос принудительной эвакуации. Насчет взрослых – к сожалению, пренебрегают. Нет такого механизма принудительной эвакуации, есть механизм обязательной эвакуации, который действует уже больше года. К сожалению, пишут отказы и не хотят уезжать", – констатировал начальник Купянской ГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая в Государственной пограничной службе заявили об увеличении активности российских ДРГ. Основная их цель – разведать места дислокации защитников страны и узнать, как построена оборона.

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