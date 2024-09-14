"Курская операция войдет в историю": защитники Украины, которые сейчас на передовой, рассказали, как совершили прорыв и с чем столкнулись

Курская операция стала уникальным явлением не просто для всей кампании Сил обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, многие ее сравнивали со Второй мировой войной. И одним из основных прорывных подразделений этой операции стал 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ. Именно с теми, кто был на острие атаки, мне удалось пообщаться.

Подразделения 225-го ОШБ с первых дней Курской операции отвечали за прорыв обороны противника и вклинивание как можно глубже в Курскую область РФ. Но главный эффект, который оказала операция 6 августа на многих, – это полная неожиданность и непонимание происходящего: насколько далеко это может зайти? В свою очередь, уровень секретности заслуживает особого внимания, о чем я просто не мог не спросить командиров и бойцов батальона.

– Когда ваше подразделение входило в Курскую область, вы были осведомлены о том, куда именно направляетесь?

Командир 225-го ОШБ Олег Ширяев: Конечно, были осведомлены.

Видео дня

Швед, командир 1-й штурмовой роты: Да, первая цель была прорвать линию обороны, для того чтобы другие подразделения могли заходить вглубь Курской области.

Сан Саныч, командир роты огневой поддержки: Мы узнали о месте проведения операции примерно за сутки до ее начала. До этого мы все были проинформированы, что едем в Сумскую область.

Чип, командир штурмовой роты 225-го ОШБ: Да, полное понимание того, куда мы заходим, и задач. За несколько дней они были поставлены и доведены до личного состава.

– Была ли предварительно у вашего подразделения другая, более интенсивная подготовка? То есть ощущалось ли, что вас готовят к чему-то серьезному?

Швед: Подготовка была самой высокой за всю историю этой войны, но времени было мало. Ничего не чувствовалось, просто было хорошее боевое настроение.

Сан Саныч: Часть батальона (а именно специальные штурмовые роты) проходила усиленные тренировки, однако у нас они всегда на максимальных оборотах. Это тактика, медицина, саперное дело, картография, "Крапива", ориентировка на местности, связь... Вторая часть батальона держала оборону в Часовом Яре и оттуда была переброшена в Сумскую область.

Чип: Мы всегда готовимся усиленно и интенсивно, проходит доукомплектование после каждого выхода с боевого задания.

– Какие локации вы прошли с 2022 года и как вы можете оценить уникальность Курской операции по сравнению с предыдущим опытом в зоне боевых действий в Украине?

Олег Ширяев: Прошли бои в Харьковской области, в Донецкой области. В Часике были более сложные бои, чем на Курщине.

Сан Саныч: Наш батальон прошел самые горячие точки – Харьковская область, Бахмут, Макеевка, Горловка, Авдеевка, Часов Яр. Каждая локация различна, и ведение боевых действий, применяемое оружие и оборудование отличаются в зависимости от локации. Начало Курской операции проходило в динамике, рейд на броне при поддержке тяжелых пулеметов. Неожиданность и скорость играли основную роль в этой операции.

Чип: Да, операция в Курской области необычная и новая.

– Как ощущалось сопротивление противника в Курской области, были ли россияне готовы к такому сценарию? И даже если нет, насколько ощутима разница подготовки их курской группировки по сравнению с вашим подразделением?

Олег Ширяев: Они все основные силы бросили на Покровск, на Харьковскую область. Когда мы начали операцию, это был удар под дых противнику, но я бы не сказал, что здесь была маленькая концентрация войск. На всех ВОПах и РОПах было соответствующее количество войск. Они понимали, что мы будем наступать.

Швед: Никогда не недооценивал противника, просто мы лучше сформированы и мотивированы больше ВС РФ.

Сан Саныч: Россияне были не готовы, на первой линии стояли срочники, молодые пацаны, которые еще жизни не видели, – они охотно сдавались в плен, сопротивление было минимальным. Контрактники и "Ахмат" сбежали первыми, а срочников бросили. Если сравнивать подготовку нашего батальона с противником, то подготовка и мотивация в нашем батальоне на порядок выше, чем у противника.

– Были ли у вас плененные русские и сколько было взято в плен именно вашим подразделением? Если об этом можно говорить.

Олег Ширяев: Более 50 пленных взял наш отдельный штурмовой батальон

Сан Саныч: Это срочники, мобилизованные, кадыровцы, африканцы – сборная солянка.

– Была ли трофейная техника и сколько? Что чаще всего случалось именно как трофей и были ли интересные, необычные образцы?

Сан Саныч: Техники было мало, что-то нам досталось из трофеев, но немного, потому что мы штурмовой батальон и идем первыми. А те, кто следуют за нами, наверняка нормально набрали трофеев.

Швед: Чаще всего из трофеев встречались автоматы, служащие в окопах для ребят как запасное оружие, необычных трофеев мое подразделение не встречало.

– В чем оказались слабые и сильные стороны курской группировки российских окупантов? Как выглядит эта группировка по состоянию на сейчас, после нескольких недель боев?

Олег Ширяев: Россияне подтягивают силы, значительно усилили группировку войск. Здесь работает несколько бригад морпехов, 810-я бригада.

Швед: Слабая сторона – у них нет никакого понимания, что им делать. Сильные стороны – это авиация, дроны. Сейчас их группировка просто не понимает, где мы находимся, потому что мы постоянно двигаемся вперед, не понимают, где нас ловить. Состояние у них не очень хорошее.

Чип: Слабые потому, что нет слаженности и их командование побросало своих бойцов и убежало.

– По вашему мнению, чего не хватало нашей группировке при выполнении поставленных задач в КО, чтобы довести результативность до максимума?

Швед: У нашего подразделения всего хватало. Наше подразделение выполняет все задачи на 100% и даже больше.

Сан Саныч: Все задачи нашим подразделением были выполнены на 100% и в поставленные сроки. Если бы стояла задача войти в Курск или еще куда-то, ее бы выполнили. Такой задачи не стояло.

Чип: По моему мнению, все было продумано очень хорошо. Те проблемы, с которыми мы сталкивались, решали мгновенно.

– Как вы можете оценить нравственный дух россиян и их решимость защищать свою суверенную территорию?

Олег Ширяев: Их моральный дух достаточно высок. Недооценивать противника нельзя.

Швед: Оценить могу неплохо, так как противник оказывал сопротивление. Если бы все было так просто, то у нас результаты были бы лучше.

– По вашему личному мнению, какой эффект может иметь Курская операция в будущем (или уже имеет) на всю войну?

Олег Ширяев: За последние 400 лет это один из самых серьезных заходов на территорию противника со времен Сагайдачного, выполненный украинскими войсками.

Сан Саныч: Оттянуть войска противника с нашей территории, перенести боевые действия на территорию России, создать внутреннее напряжение в обществе, неудовлетворение действиями власти и т.д.

Чип: По моему мнению, это будет иметь большой успех и влияние на ход войны, который войдет в историю.

P.S. За прошедший месяц с момента начала Курской операции в украинском (и не только) информационном пространстве возникало много критических и пессимистических мнений по поводу целесообразности этого мероприятия. Но, как мы видим сейчас, эффект есть, а сами бойцы с передовой Курской области отмечают важность и высокую результативность операции.

От себя замечу, что был рад общению с бойцами 225-го ОШБ, которые уже вписали свои имена в историю войн и конфликтов как один из батальонов, которые первыми ступили на территорию России после Второй мировой войны. И таким образом разрушили миф о непобедимости и неприступности РФ с ее эфемерными красными линиями.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".