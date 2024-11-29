Квасьневский: заморозка войны в Украине пойдет на пользу только Путину

Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что замораживание войны в Украине без обеспечения стабильного мира будет выгодным только Москве. Это даст российскому диктатору Владимиру Путину время для перегруппировки армии, тогда как Украина останется без оккупированных территорий и не сможет планировать свое будущее из-за угрозы возобновления боевых действий.

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Об этом сообщает литовский вещатель LRT. Квасьневский подчеркнул, что замораживание войны без достижения справедливого мира является самым плохим из возможных вариантов завершения конфликта, рассматриваемых в контексте предстоящих переговоров.

"Конечно, это может выглядеть более привлекательно, чем продолжающаяся война, потому что война означает, что люди продолжают умирать. Но замороженный конфликт – это не мир, это только замороженная война, и это – думаю – будет на руку Путину. Он получит время перегруппировать армию, нарастить производство боеприпасов. И это было бы трагически для Украины, потому что Украина и не вернет утраченные территории, и не сможет уверенно планировать будущее, не зная, когда война может возобновиться", – отметил Квасьневский.

Он добавил, что такое развитие событий не будет способствовать и дальнейшему движению страны в переговорах по вступлению в ЕС. Поскольку для Украины замораживание войны, не предусматривающее настоящего мира, крайне неблагоприятное решение. Это также создаст серьезную неопределенность, ведь неизвестно, когда Путин захочет возобновить боевые действия.

"Важно помнить, что главной проблемой сегодня является не Украина или то, к чему стремится Украина, а Путин и его агрессивная, преступная политика. Он хочет всю Украину – не половину, не четверть, а всю, и будет пытаться достичь этого разными способами. Мы должны это понимать. Мы не можем быть наивными. Мы должны знать, что это цель Путина и этой империалистической России", – подчеркнул экс-президент Польши.

По его мнению, Путин не ожидал, что Европа настолько объединится в поддержку Украины, оказывая значительную финансовую, военную и гуманитарную помощь. Миллионы украинских беженцев были приняты Литвой, Польшей и западными странами, что явилось проявлением большой солидарности.

В то же время Квасневский отметил, что многие важные решения стран Запада были приняты с опозданием.

"Потому что такая природа демократии – решения должны созреть, людей нужно спрашивать. Вероятно, нужно было раньше дать танки, раньше дать самолеты, а также дать разрешение на нанесение ударов по целям на территории России, чтобы Украина могла эффективнее защищаться от агрессора", – добавил экспрезидент Польши.

Ранее сообщалось, что будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц рассматривает несколько вариантов завершения войны между Россией и Украиной. Среди них есть предложение генерала Кита Келлога, которого Трамп назвал кандидатом на должность специального посланника в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий президент США Джо Байден одобрил поставки Украине пехотных мин и упразднил запрет на удары американским оружием по территории России. Эти шаги по усилению Украины проходят на фоне обсуждений возможного давления на Киев для начала переговоров с РФ.

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