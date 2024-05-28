Латвия инвестирует еще €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины: подробности

Латвия в 2024 году передаст коалиции дронов еще 20 миллионов евро, чтобы поддержать Украину. Такую же сумму власти страны направят на развитие БПЛА в собственных Национальных вооруженных силах.

Об этом заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс, передает LSM.lv. Он отметил, что инициативу поддержали, понимая важность беспилотников и руководствуясь опытом Украины в полномасштабной войне, развязанной Россией. "Мы можем метафорически говорить о создании армии дронов (в НВС Латвии. – Ред.)", – сказал Спрудс.

За 20 миллионов евро Латвия создаст дополнительную инфраструктуру, а также закупит дроны, в том числе у компаний внутри страны.

Глава МО сообщил, что, по состоянию на конец мая, испытания дронов прошли семь отечественных компаний, с которыми уже в июне запланированы переговоры о закупке. "Наша амбиция – до 1000 дронов, которые также можно было бы отправить для поддержки Украины", – добавил министр.

В начале июня на полигоне в Селии заработает центр испытаний БПЛА. По словам командующего НВС Латвии Леонида Калниньша, развитие производства дронов внутри страны – "это вопрос национальной обороны в долгосрочной перспективе" и мощный прорыв для достижения тактических целей.

При этом Калниньш отметил, что "беспилотники пришли к нам не 24 февраля 2022 года, они вошли в военную сферу уже 20 лет назад".

Напомним: в начале этого года Латвия совместно с Великобританией основала коалицию дронов для поддержки Сил обороны Украины. Всего о своем участии в коалиции дронов заявили 14 стран — Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Эстония, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Германия, Швеция, а также Украина. Коалиция дронов уже собрала более 500 миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно правительство Латвии на закрытом заседании решило выделить 10 миллионов евро для чешской инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов в Украину.

– Ранее в Латвии заявили, что победа Украины в войне с РФ является общей целью всех государств Балтии.

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