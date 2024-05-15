Латвия выделила уже €10 млн на артиллерийские боеприпасы для Украины

Правительство Латвии на закрытом заседании решило выделить 10 млн евро на военную помощь Украине. Речь идет о так называемой чешской инициативе по поставке артиллерийских боеприпасов в Украину.

Об этом после заседания правительства рассказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс. В свою очередь премьер страны Эвика Силиня добавила, что летом Латвия поставит украинцам еще одну партию беспилотников.

Спрудс сообщил, что на выделенные Латвией средства планируется закупить "более 3 тысяч" снарядов калибра 155-мм. В целом в этом году и в течение двух лет Латвия будет оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% валового внутреннего продукта. В 2024 году это 112 млн. евро, напомнил министр.

Вспомнив о деятельности коалиции беспилотников во главе с Латвией, чиновники уточнили, что недавно Латвия уже отправила в Украину около 100 беспилотников. В июне ожидается поставка второй партии, которая будет состоять из 1000 боевых беспилотников.

В общей сложности участники коалиции подали заявки на финансирование закупки беспилотников более чем на полмиллиарда евро.

Вся военная поддержка, которую Украине оказывает оборонный сектор Латвии, включает в себя беспилотники, вертолеты, гаубицы, стрелковое оружие и личное снаряжение, боеприпасы, противотанковое оружие, системы противовоздушной обороны, радары, оборудование для информационных технологий, наземные транспортные средства и топливо.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Латвии заявили, что победа Украины в войне со страной-агрессором Россией является общей целью всех государств Балтии. Все страны должны быть вовлечены как в процесс передачи ВСУ вооружения, так и в процесс интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.