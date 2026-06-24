США предоставили Украине разведданные для ударов по Московскому НПЗ – FT

Во время атаки на Москву, в результате которой был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод, Украина, возможно, получила разведывательные данные от Соединённых Штатов Америки. Страны-союзники Киева призвали Вашингтон предоставить разведывательную информацию.

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Об этом сообщает Financial Times. Такая атака, как отмечается, поразила американского президента Дональда Трампа.

США помогли Украине нанести удар по Москве

Как сообщили два источника, знакомые с содержанием беседы за закрытыми дверями саммита G7 в Эвиане, Дональд Трамп долго беседовал с Владимиром Зеленским во время ужина и рассказал ему об этом, будучи "чрезвычайно впечатленным и вдохновленным".

Еще в марте разведка США считала, что Россия имеет преимущество в войне, однако в последние месяцы европейские дипломаты отмечали, что позиция американских чиновников изменилась и они больше не считают, что Москва побеждает в конфликте.

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"Возможно, они вообще никогда не смогут военным путем достичь даже тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах", – прокомментировал ситуацию госсекретарь США Марко Рубио.

Путин теряет влияние на Трампа

Попытки президента России Владимира Путина повлиять на Трампа, когда глава Кремля позвонил Трампу в день его рождения, похоже, существенного влияния не оказали. Издание пишет, что если раньше Путину удавалось срывать попытки Украины и Евросоюза склонить Трампа на свою сторону, то на этот раз глава Белого дома заявил на саммите, что "Россия должна заключить соглашение".

Источники FT сообщили, что Москва утратила веру в способность Трампа помочь Путину достичь целей, поставленных во время вторжения в Украину. Кремль связал изменение позиции России с непредсказуемостью Трампа и манерой общения Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В Москве считают, что Виткофф неверно истолковал позицию Кремля перед саммитом в Анкоридже в августе прошлого года . Переговоры завершились в напряженной обстановке после того, как выяснилось, что позиции сторон значительно расходятся. Белый дом отвергал эти утверждения. Публичным свидетельством изменения отношения Москвы к усилиям Трампа по прекращению войны в Украине FT считает заявление главы российского МИД Сергея Лаврова.

"Я не хочу даже предполагать, что Аляска, как и действия европейских стран, была задумана для того, чтобы выиграть время и предотвратить падение киевского режима. Но на самом деле всё сложилось так, как сложилось", – сказал Лавров.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская атака на Москву в ночь на 18 июня привела к повторному поражению Московского НПЗ, на котором вспыхнул масштабный пожар. Еще больше "горели" z-блогеры и "военкоры" из РФ, разочаровавшиеся в российской ПВО, предсказывали России мрачные времена и обвиняли российские власти и государственные СМИ во лжи и создании альтернативной реальности, в которой "все хорошо".

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