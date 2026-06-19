Удары Украины по Москве продемонстрировали слабость России: в ISW раскрыли, что будет дальше

Новая массированная украинская атака на Москву в ночь на 18 июня привела к повторному поражению Московского НПЗ, на котором вспыхнул масштабный пожар. Еще больше "горели" z-блогеры и "военкоры" из РФ, разочаровавшиеся в российской ПВО, предсказывавшие России темные времена и обвинявшие российские власти и государственные СМИ во лжи и создании альтернативной реальности, в которой "все хорошо".

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Между тем аналитики убеждены, что украинские удары по российской столице обнажили слабость РФ. Как это повлияет на дальнейшее развитие событий, спрогнозировали в Институте изучения войны (ISW).

Масштабный удар по Москве

Российская столица оказалась под украинскими ударами во второй раз за последние два дня. Атака оказалась результативной: вновь был поражён Московский НПЗ в Капотне, там было зафиксировано не менее пяти попаданий.

В частности, горели комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

В российском Минобороны атаку Украины, как всегда, "отбили". Сначала в ведомстве заявили о "сбивании" 555 украинских дронов за ночь. Впоследствии добавили, отметив "подавление и уничтожение" в течение суток 992 БПЛА и четырёх ракет.

Главные истории дня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по Москве ответом на российский удар по Киево-Печерской лавре, нанесённый российскими войсками 15 июня.

"На геолокационных кадрах, опубликованных 18 июня, видны украинские беспилотники, пролетающие над Москвой, и пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Все четыре аэропорта московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — приостановили рейсы из-за украинских ударов. Местные жители сообщили, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе привел к "нефтяному дождю", – перечислили последствия атаки в ISW.

Эти последствия были настолько зрелищными, что признать их был вынужден даже мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал о "попадании БПЛА в МНПЗ" и о тушении пожара на объекте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также писал об украинских ударах, которые привели к пожарам и повреждению инфраструктуры.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, Силы обороны также нанесли удары по базе в Гуково Ростовской области, где вспыхнул пожар. А в Ярославской области дроновые атаки Украины вынудили местные власти перекрыть движение на трассе Ярославль-Москва.

Z-блогеры паникуют и критикуют российскую ПВО и ложь властей

Не менее зрелищным стало "пожарище" в Z-сообществе, "зарево" от которого мало чем уступало пожару на Московском НПЗ. Ярые сторонники войны в России, отмечают аналитики, вситревожены эффективностью работы российской ПВО и масштабами цензуры, существующей в РФ.

Так, один из российских военных блогеров написал, что украинские войска смогли нанести значительный ущерб, несмотря на высокоэффективные системы противовоздушной обороны Москвы. Пост он впоследствии удалил.

Z-блогеры напуганы тем, что Украина переносит войну уже не только на приграничные районы РФ, но и на её столицу. Также они требовали усиления ПВО вокруг объектов по всей стране.

Один из провоенных блогеров обрушился с критикой на российские государственные СМИ за то, что они преуменьшают значение ударов и искажают реальность. По его мнению, российские госСМИ контролируются теми, кто "оторвался от народа". И они создали ложную реальность, где "все хорошо". Z-пропагандист призвал российские СМИ освещать события правдиво.

Другой российский провоенный блогер добавил, что Россия должна изменить свои подходы, чтобы в ближайшее время официальные отчеты не отклонились от реальности еще дальше, чем это уже есть сейчас.

Еще один Z-блогер также раскритиковал российские государственные СМИ за сообщения о далекой от реальности "специальной военной операции", которая, как пытаются убедить пропагандисты, затронула только Украину, а не Россию, а также за отнесение сообщений об украинском продвижении на поле боя к категории "фейковых новостей". По его мнению, сейчас россияне могут воочию убедиться, насколько официальные заявления властей и государственных СМИ о том, что "всё идёт хорошо", оторваны от реальности.

"Освещение ударов в российских государственных СМИ определялось усилиями Кремля по контролю над информацией. В то же время последствия самих ударов преуменьшались. Российское оппозиционное издание "Медуза" 18 июня сообщило, что основные российские государственные телеканалы "Первый канал" и "НТВ" вообще не освещали украинские удары по Москве в своих дневных эфирах, "Россия-1" цитировала лишь официальные заявления, и что ни один из каналов не транслировал отдельный репортаж об ударе."Медуза" отметила, что российские новостные каналы вместо этого сосредоточивались преимущественно на необходимости наказания жителей, снимающих удары и их последствия", — – говорится в материале ISW.

Украинские удары вглубь РФ обнажают слабости агрессора

Повторные украинские удары по хорошо защищенным российским глубоким тылам, таким как Москва, продолжают обнажать слабые стороны России и ее неспособность защитить свое население.

"ISW по-прежнему считает, что рост частоты, масштабов и глубины дальнобойной ударной кампании Украины по хорошо защищенным крупным российским городам, таким как Москва и Санкт-Петербург, демонстрирует растущую уязвимость российской противовоздушной обороны и дилеммы относительно того, как Кремль решает справляться с внутренними издержками войны, которую начала Россия. Серия ночных ударов Украины смогла нанести значительный ущерб, даже несмотря на то, что российский провоенный блогер утверждал, что российские войска достигли высокого уровня перехвата — около 90%. "Украина, по-видимому, наращивает свои возможности по использованию беспилотников таким образом, что даже относительно небольшое количество беспилотников, достигающих своих целей, оказывает значительное влияние", – пишут в ISW.

Эти атаки происходят на фоне сообщений о дефиците некоторых российских ракет для ПВО. А это означает обострение проблем со всей российской противовоздушной обороной.

По оценкам источников CBS News, у россиян не хватает ракет С-300; дефицит возник из-за нехватки ключевых компонентов для них, включая головки самонаведения и модули управления, вследствие западных санкций.

CBS отмечает, что Россия все чаще прибегает к более совершенным системам ПВО для защиты от ракетных ударов, причем двое чиновников отметили, что российские войска перепрофилировали ракеты С-300 для нанесения ударов класса "земля-земля" по Украине.

Источники издания подчеркнули, что у России по-прежнему есть другие системы, более совершенные, чем С-300, для защиты от ударов. Однако украинские удары с помощью более совершенных беспилотников вынудили российские войска отражать атаки беспилотников ракетами-перехватчиками, которые они традиционно использовали бы против ракет, что, вероятно, истощает российские запасы более совершенных перехватчиков, поскольку запасы ракет С-300 также сокращаются.

Как писал OBOZ.UA, после того как Украина усилила удары по российским НПЗ, Кремль был вынужден в срочном порядке менять экономическую и логистическую стратегию.

Поскольку украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам спровоцировали острый дефицит бензина на всей территории России – в 53 субъектах России, а также во всех пяти оккупированных регионах Украины введены официальные ограничения на продажу бензина для частных автомобилей. В 18 российских регионах и на всей оккупированной территории Украины продажа топлива ограничена жестким лимитом до 50 литров на одного человека.

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