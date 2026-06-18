Украина усилила удары по российским НПЗ: в ISW раскрыли, на какие шаги вынужден идти Кремль

Долгосрочная кампания украинских сил по нанесению ударов по энергетической инфраструктуре в тылу России привела к серьезным системным сбоям в нефтегазовом секторе. В 2026 году украинские войска значительно увеличили частоту, дальность и интенсивность атак.

Видео дня

Регулярные атаки нанесли ощутимый ущерб внутренним запасам топлива, экспортным возможностям и перерабатывающим мощностям РФ. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Топливный кризис РФ

После украинских ударов по энергетической инфраструктуре Кремль был вынужден экстренно менять экономическую и логистическую стратегию. Масштабные удары по нефтеперерабатывающим заводам спровоцировали острый дефицит бензина по всей территории России. Согласно данным независимого российского издания The Bell, ситуация с доступностью топлива в регионах стала критической.

В 53 регионах России, а также во всех пяти оккупированных регионах Украины введены официальные ограничения на продажу бензина для частных автомобилей. В 18 российских регионах и на всей оккупированной территории Украины продажу топлива ограничили жестким лимитом до 50 литров в одни руки.

Главные истории дня

Еще в 11 регионах РФ ограничения пока не введены, однако там уже фиксируется отчетливый дефицит бензина на автозаправочных станциях.

Вынужденная ставка на экспорт

Разрушение инфраструктуры НПЗ лишило Россию возможности перерабатывать сырье в прежних объемах, что напрямую повлияло на производственные показатели.

По отчетам Международного энергетического агентства, в мае 2026 года добыча нефти в России упала до 8,7 млн баррелей в сутки. Это примерно на 5% ниже показателей мая прошлого года и на 10% ниже целевого ориентира, установленного на май текущего года.

Данные Организации стран экспортёров нефти, опубликованные агентством Bloomberg, демонстрируют среднюю майскую добычу на уровне 9,01 млн баррелей в сутки, что на 690 тыс. баррелей ниже квот России в рамках соглашения. В этой ситуации Кремль вынужден идти на непопулярные и экстренные шаги.

Российское правительство направляет уцелевшие мощности исключительно на обеспечение внутренних потребностей в нефтепродуктах. Из-за невозможности переработать нефть внутри страны, Россия пытается по максимуму распродать ее в сыром виде.

Российские пропагандисты, связанные с Кремлем, открыто признают, что текущий рост экспорта – это не экономический успех, а прямое следствие вынужденного снижения мощностей нефтепереработки внутри страны.

Напомним, в ночь на 18 июня Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Целью удара стал объект топливной инфраструктуры в населенном пункте Гуково. После прилетов БПЛА на местной нефтебазе начался масштабный пожар.

Ранее сообщалось, что утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки вспыхнул мощный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!