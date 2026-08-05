Взрывчатку заложили под машину: в России взорвали разработчика дрона "Упырь". Фото, видео

В России взорвали автомобиль, в котором находился разработчик дрона "Упырь" Владимир Ткачук. Взрыв произошел недалеко от Екатеринбурга, по предварительным данным, под машину заложили взрывчатку.

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В результате инцидента погиб один человек, а сам Ткачук оказался в больнице. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Взрыв прямо под автомобилем

Инцидент произошел в поселке Великий Исток Сисертского округа. По предварительной информации, взрывное устройство заложили под автомобиль Mercedes-Benz, которым пользовался Ткачук.

Взрыв прогремел в момент, когда машина находилась в движении, или незадолго до этого. Удар был настолько сильным, что автомобиль получил серьезные повреждения.

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Погибший охранник и раненый разработчик

В результате взрыва на месте погиб водитель-охранник. Самого Владимира Ткачука госпитализировали – его забрала скорая помощь. Ткачук в реанимации.

Что с ним сейчас – точно неизвестно. Он и его близкие не выходят на связь, поэтому информация о состоянии здоровья пока не подтверждена.

Кто такой Ткачук

Владимир Ткачук известен как автор телеграм-канала "Повернутые на войне" и разработчик дрона "Упырь".

Что именно стало причиной взрыва и кто может быть к этому причастен – пока не сообщается. Официальных комментариев от российских силовых структур на данный момент также нет.

Что известно о дроне "Упырь"

Дрон "Упырь" – это не классический ударный беспилотник, а ретранслятор, который помогает другим FPV-дронам работать на большем расстоянии. Его основная задача – усиливать сигнал между оператором и боевым дроном, что позволяет более точно управлять им даже на значительной дистанции.

Такой аппарат впервые был представлен в России на выставке "Армия-2023", а впоследствии он, вероятно, появился и на фронте. Известно, что "Упир" собран преимущественно из гражданских комплектующих, которые можно свободно приобрести: контроллеры, модули связи и другие элементы.

Конструктивно дрон имеет две большие антенны по бокам, а его корпус напечатан на 3D-принтере. Из-за значительного веса он использует раму октокоптера. Отдельно обращает на себя внимание узкополосный фильтр, который затрудняет работу средств радиоэлектронной борьбы, но в то же время ограничивает количество каналов передачи видео.