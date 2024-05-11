Глава МИД Латвии назвала победу Украины 'общей целью' стран Балтии и высказалась об ударах по РФ

Победа Украины в войне со страной-агрессором Россией является общей целью для всех государств Балтии. Все страны должны быть вовлечены как в процесс передачи ВСУ вооружения, так и в процесс интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.

Об этом сказала глава министерства обороны Латвии Байба Браже в пятницу, 10 мая, во время встречи с министром обороны Литвы Габриэлюсем Ландсбергисом. Слова дипломата процитировала пресс-служба оборонного ведомства.

Они обсудили помощь Украине и шаги для давления на Москву, в частности через новый пакет санкций.

Браже подчеркнула, что страны Балтии и в целом все европейские государства должны объединить усилия для противодействия российским гибридным угрозам.

"Украина является приоритетом для всех стран Балтии – победа Украины является общей целью всех нас. В то же время, в текущей геополитической ситуации, когда различные проявления российской гибридной войны наблюдаются ежедневно, Латвия, страны Балтии и Северной Европы в целом нуждаются в объединении усилий и укреплении безопасности долгосрочным и скоординированным способом", – заявила дипломат.

Она добавила, что Украина имеет право использовать предоставленное Западом оружие для атак на военные объекты на территории России.

"Украина может наносить удары по целям не только на суверенной территории Украины, но и в тех местах, с которых ее атакует Россия", – сказала глава МИД.

Ландсбергис со своей стороны подчеркнул, что победа Украины – предпосылка для возвращения мира на европейский континент. Киеву нужно получить гораздо больше военной поддержки и систем противовоздушной обороны.

Напомним, что в конце апреля Байба Браже прибыла с официальным визитом в Украину. Ее встретил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Михайловской площади в Киеве. Вместе они у Стены памяти почтили память погибших в результате российской агрессии в Украине.

Ранее Байба Браже сказала, что Украина имеет полное право наносить удары по территории России. По ее словам, некоторые из западных партнеров не против того, чтобы украинские воины делали это с помощью западных вооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Латвии 30 апреля объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут зенитные установки, тактические беспилотные системы наблюдения и ряд других материально-технических средств, в которых нуждаются украинские воины.