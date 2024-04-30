Зенитные установки, беспилотники и не только: Латвия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Латвии 30 апреля объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут зенитные установки, тактические беспилотные системы наблюдения и ряд других материально-технических средств, в которых нуждаются украинские воины.

Об этом сообщила в сети Х премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она добавила, что так Латвия вносит свой вклад в борьбу с наибольшей угрозой мировому миру и безопасности – Россией.

"Правительство только согласовало передачу Вооруженным силам Украины зенитных установок NBS (вероятно, речь идет о комплексах MANTIS NBS C-RAM производства Германии. – Ред.), тактических беспилотных систем наблюдения, а также других необходимых материально-технических средств. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону, так и разведывательные возможности Украины", – отметила глава латвийского правительства.

Силиня добавила, что в помощи Украине Латвия видит свой вклад в противодействие "наибольшей угрозе мировому миру и безопасности".

"Каждым грузом мы подтверждаем свои дружеские чувства к украинскому народу и поддерживаем его в борьбе с агрессором Россией, которая является наибольшей угрозой мировому миру и безопасности. Латвия ежегодно выделяет на военную поддержку Украины 0,25% ВВП. Мы будем продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с нашими союзниками", – резюмировала она.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Украина уже получает вооружение из нового пакета помощи. Представительница Белого дома в ходе брифинга для журналистов подчеркнула: не хочет вдаваться в конкретику относительно того, в каком статусе сейчас находится доставка вооружений в целом, поскольку это касается оперативной безопасности.