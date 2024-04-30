В Белом доме заявили, что Украина уже получает вооружение из нового пакета помощи: что известно

Украина уже начала получать военную помощь от Соединенных Штатов Америки, предусмотренную в рамках 56-пакета помощи на сумму около миллиарда долларов. Средства на него были одобрены в Конгрессе США после долгой паузы.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 29 апреля. Представительница администрации американского президента подчеркнула, что Украина остро нуждается в этой помощи, чтобы защитить себя от агрессии России.

"Помощь Украине продолжается. Они получают эту помощь, и мы надеемся, что она дойдет до линии фронта, чтобы Украина могла продолжать защищать себя", – сказала Жан-Пьер.

В ответ на вопрос, в каком статусе сейчас находится доставка вооружений в целом, представительница Белого дома отметила, что хочет быть осторожной в этом вопросе, поскольку это касается вопросов оперативной безопасности.

Жан-Пьер убеждена, что необходимая помощь будет быстро доставлена непосредственно защитникам Украины на передовую.

Ранее глава Штатов Джо Байден также сказал, что Вашингтон еще на прошлой неделе начал отправлять Киеву военную помощь из нового пакета. Американский лидер отметил, что этой помощи Украина ждала полгода и ее отсутствие оказало серьезное влияние на ход боевых действий.

Спикер Пентагона Патрик Райдер на брифинге 25 апреля, комментируя сроки поставки помощи от Соединенных Штатов, заявил, что этот процесс уже начался. По его словам, некоторая техника будет доставлена в срочном порядке, на транспортировку другой уйдет немного больше времени.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает помощь иностранным государствам, в том числе $61 миллиард Украине.

– В этот же день Вашингтон объявил о выделении нового пакета оборонной помощи нашей стране на $1 миллиард. В него вошли ракеты для систем ПВО RIM-7, Stinger, боеприпасы для HIMARS, снаряды стандартов НАТО, БМП Bradley, а также другие вооружение и техника.

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