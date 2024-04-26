Байден сообщил, когда США пришлют Украине оружие из нового пакета помощи

Соединенные Штаты отправляют оружие и технику из военного пакета помощи Украине уже на этой неделе. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Американский лидер отметил, что подписал законопроект о помощи Украине, как только его получил. Этой помощи Украина ждала полгода. Отсутствие поддержки США оказало серьезное влияние на ход боевых действий.

"В среду утром пакет национальной безопасности поступил на мой стол. Перед обедом я подписал его как закон. И уже на этой неделе мы присылаем оружие и оборудование в Украину, поскольку она защищается от российских бомбардировок", – отметил Байден.

Как сообщал OBOZ.UA, уже 24 апреля министерство обороны США объявило об очередном пакете военного оборудования для Киева. Это 56-й транш для Украины с августа 2021 года, его сумма составляет около миллиарда долларов США – в рамках подписанного Байденом 61 миллиарда, которые Америка потратит на помощь Украине в целом.

Первый пакет предоставляется по программе PDA, то есть администрация президента выделяет Украине оружие непосредственно со складов американской армии.

Напомним, что пакет включает в себя средства ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие. А именно:

ракеты ПВО RIM-7 и AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к стрелковому оружию, включая патроны калибра 50 (12,7×99 мм – Ред.) для борьбы с БПЛА;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS (среди которых и долгожданные ATACMS);

155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным наполнителем и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

минометные снаряды калибра 60 мм;

боевые машины пехоты Bradley;

машины с защитой от мин и засад (MRAP);

многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV);

транспортные средства материально-технического обеспечения;

тактические автомобили для буксировки и транспортировки техники;

противотанковые ракеты (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

вспомогательное аэродромное оборудование;

противоброневые мины;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Кстати, Соединенные Штаты Америки позволили Украине использовать ракеты большой дальности (на 300 км) ATACMS для ударов по военным целям российских оккупационных войск во временно захваченном Крыму.

Штаты еще в марте 2024 года тайно отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS. С начала апреля украинские военные уже дважды использовали это вооружение против целей в тылу русских войск.

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