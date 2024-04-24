Ждем ATACMS: что предусматривает исторический закон США и когда все оружие будет в Украине

Конгресс Соединенных Штатов Америки принял закон, предусматривающий предоставление военной помощи Украине "здесь и сейчас" – документ уже подписал президент Джо Байден. Помимо передачи нашей стране вооружения, среди которого в том числе ракеты ATACMS, он предполагает, что правительство США разработает концепцию стратегии многолетней поддержки Украины.

OBOZ.UA собрал всю важную информацию о законе о помощи для Украины.

Так, Конгресс выдвинул требование Министерству обороны и Госдепартаменту США касательно разработки стратегии поддержки Украины в ее борьбе против РФ. Кроме того, важно то, что впервые с начала полномасштабной войны в официальных документах США была четко сформулирована цель военной помощи нашему государству.

Также по закону президент США обязан предоставить Украине ракеты большой дальности ATACMS. Передача этой системы вооружения не должна навредить интересам национальной безопасности Штатов.

Что еще получит Украина

По данным Пентагона, Украина получит от США ракеты для ПВО RIM-7 и AIM-9M, ПЗРК Stinger, стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы к нему, дополнительные боеприпасы для HIMARS (включая ракеты АТACMS), различные виды снарядов и ракет, приборы ночного видения и транспортные средства.

Джо Байден, подписав закон, заверил, что он в следующие несколько часов даст распоряжение соответствующим службам "передать ракетные системы и все необходимое оружие в Украину".

Как быстро вооружение поступит в Украину

По словам американских чиновников, первую партию военной помощи от Соединенных Штатов могут доставить в Украину через несколько дней после подписания соответствующего закона Байденом. Речь идет о вооружении из запасов Пентагона в Германии, которые могут быстро доставить по железной дороге к украинской границе.

В Пентагоне отмечали, что им понадобится меньше недели, чтобы доставить первую часть военной помощи украинским военным.

Когда будут ATACMS

Глава комитета Сената по разведке Марк Уорнер сказал, что Украина может получить американские ракеты ATACMS большой дальности уже к концу этой недели. Их отправка должна произойти сразу после подписания закона Джо Байденом.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу после подписания президентом США Джо Байденом закона о помощи Украине американское Минобороны объявило содержание пакета помощи. Речь идет о первом пакете по новому закону "с ориентировочной стоимостью в один миллиард долларов".

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