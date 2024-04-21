ATACAMS, деньги и стратегия победы: что именно предполагает для Украины проголосованная помощь США

Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает не только предоставление военной помощи Украине здесь и сейчас, но также обязывает правительство США разработать концепцию стратегии многолетней поддержки нашей страны. Также в документе идет речь о вооружении, которое Украина добивалась многие месяцы.

В частности, США обязуются передать украинской армии баллистические ракеты большой дальности ATACMS. OBOZ.UA выяснял, что еще предусматривает принятый в Конгрессе законопроект.

В Палате представителей США фактически утвердили стратегию многолетней поддержки Украины, которая, в том числе, закрепляет победу нашей страны в войне с РФ как основную цель. Для эффективного достижения этой цели Конгресс выдвинул требование Министерству обороны и Госдепартаменту США о разработке стратегию поддержки Украины в ее борьбе против РФ.

Эти предложения американское правительство должно предоставить не позднее чем через 45 дней со дня вступления закона в силу. Стоит отметить, что впервые с начала полномасштабной войны в Украине в официальных документах США была четко сформулирована цель военной помощи.

Также следует упомянуть, что согласно закону, президент США обязан предоставить Украине ракеты большой дальности ATACMS. При этом в документе есть поправка, что передача этой системы вооружения не должна навредить интересам национальной безопасности США.

В целом пакет помощи составляет почти 61 млрд долларов военной и невоенной помощи. При этом спикер Майк Джонсон подчеркнул, что около 80% этой суммы останется в США, ведь речь идет не о передаче денег, а преимущественно об эквивалентной этой сумме помощи.

Американцы потратят более 27 миллиарда долларов на закупку вооружения. 13,8 миллиарда будут израсходованы на производство, ремонт и переоборудование оружия для нужд ВСУ в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины". Еще 7,8 миллиарда пойдут на имеющееся оружие и боеприпасы из складов американской армии. В частности, именно это позволит ВСУ получить оружие в кратчайшие сроки.

Также 1,6 миллиарда предусмотрены на закупку вооружения у США. Эта программа позволит Украине приобретать оружие и боеприпасы из военных складов американской армии. Еще почти 4 миллиарда Украина сможет использовать для покупки вооружений по складским запасам армии США.

Кроме того, закон предусматривает предоставление невоенной помощи. В частности, 9,4 миллиарда долларов будут предоставлены украинскому правительству на кредитной основе. Из этой суммы в 2024 году Украина получит 1,58 миллиарда экономической помощи в виде безвозвратных грантов, а еще 7,85 миллиарда будет предоставлена в виде кредита.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что принятие Конгрессом важнейшего закона поможет поддержать Украину и Израиль, а также укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.

Ранее сообщалось, что лидеры европейских стран отреагировали на голосование Палаты представителей США касательно дальнейшего оказания помощи Украине. Некоторые политики заявили, что Европейский Союз также должен предоставить больше помощи Киеву для борьбы с российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, первая партия военной помощи от Соединенных Штатов может быть доставлена в Украину через несколько дней после подписания соответствующего закона президентом США Джо Байденом в случае его принятия Сенатом. Речь идет о вооружении из запасов Пентагона в Германии.

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