Латвия передаст Украине первую крупную партию беспилотников в рамках "коалиции дронов"

Латвия отправит первую партию БПЛА Украине через Коалицию дронов. Решение было принято правительством страны 16 апреля.

Об этом журналистам сообщила латвийская премьер-министр Эвика Силиня, передает Delfi. О сроках и количестве подробности не разглашаются, однако СМИ пишут, что партия будет крупной.

Солидерами Коалиции дронов (созданной в рамках Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн") являются Латвия и Великобритания. Участниками – Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция.

До этого Латвия отправляла беспилотники Силам обороны Украины на пожертвования граждан.

Министр обороны страны Андрис Спрудс отметил: это первый важный вклад Латвии в Коалицию. В закупках задействована местная индустрия, БПЛА отличаются высоким качеством и прошли проверки.

Правительство Риги планирует выделять на развитие Коалиции дронов не менее 10 млн евро в год. Цель инициативы – обеспечить 1 млн дронов для нужд Украины. Страны-участники Коалиции обязуются вкладывать ресурсы в производство дронов, осуществлять поставки БПЛА и их запчастей в Украину, а также проводить испытания беспилотников и обучение войск.

Как ранее писал OBOZ.UA, Канада на внеочередном заседании руководящей группы Коалиции дронов 14 апреля решила передать нашей стране 450 многоцелевых БПЛА SkyRanger. Отправки обещают начать уже летом 2024 года.

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