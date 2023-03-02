Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров по войне в Украине: пожаловался, что Киев не призывают к диалогу

Глава МИД страны-оккупанта России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы не отказывается от "серьезных переговоров" по Украине. Он обвинил Украину в продолжении войны.

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Об этом сообщают российские СМИ. Также МИД России отметил, что Киев не призывают к диалогу.

Лавров заявил, что "Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров". Однако, стоит отметить, что именно в РФ отказывалась садиться за стол переговоров для прихода к мирному решению, а после полномасштабного нападения — начали выдвигать свои требования и срывать диалог.

Также в новом заявлении Лавров добавил, что "Украину настраивают на продолжение войны", намекнув на поставки оружия и техники Киеву, которые необходимы для деоккупации земель.

"Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, но не припомню, чтобы кто-то призвал к диалогу Киев", — сказал министр страны-оккупанта.

В то же время, он допустил участие Индии как посредника на переговорах.

Как сообщал OBOZREVATEL, западная коалиция будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского инициировать переговоры с Россией. Это произойдет в случае, если анонсированное контрнаступление ВСУ не будет иметь успеха.

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