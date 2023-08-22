Лед тронулся! Украина получит 61 истребитель F-16 Что это значит на самом деле? Интервью с Рассветом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об историческом решении: Дания и Нидерланды предоставят нашей стране 61 истребитель F-16. До конца текущего года можно рассчитывать на 6 машин, остальные поступят уже в 2024 году. Какие возможности это открывает перед украинской армией? Огромные. Если речь идет о бригаде в 40 истребителей F-16, то их сразу же можно будет применять на одном из направлений наступления ВСУ для выполнения целого комплекса задач от погашения системы вражеской ПВО до бомбардировок укрепрайонов российских оккупационных войск.

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Многое также будет зависеть от того, что союзники дадут в комплекте с F-16. Если они будут подключены к спутниковым системам слежения типа AWACS, Украина получит безоговорочное превосходство в небе вне зависимости от того, сколько самолетов имеется в наличии у России. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Самая лучшая новость для нас сегодня – это, конечно, новость о передаче Украине истребителей F-16. Как вы оцениваете это? Действительно ли это знаковое, поворотное событие в войне?

– Мы получим 42 самолета от Нидерландов и 19 от Дании, всего 61 самолет. Но пока это договоренность о предоставлении самолетов, а не факт их получения. Это те самолеты, которые могут быть нам переданы теоретически после вытеснения их с боевого дежурства самолетами F-35.

Точно мы можем говорить о том, что, по крайней мере, до Нового года нам передадут 6 самолетов, 3 пары F-16. Это однозначно хороший знак, это называется, лед тронулся. Главное – начать, а дальше, думаю, дипломатия доведет дело до ума.

Пока самолеты не появились, очень сложно говорить о том, как их лучше использовать, потому что все будет зависеть от их количества. Если придут 6 самолетов, то их сразу же можно будет использовать под систему ПВО и под уничтожение системы ПВО противника. Их нельзя будет использовать в широкомасштабных боевых действиях – их просто мало.

Но если появится 40 самолетов, бригада, то их сразу можно будет полноценно использовать на одном из направлений, начиная с погашения системы ПВО противника и заканчивая бомбардировками его укрепрайонов.

Но все равно пока это все слова. Конечно, то, что есть движение – это очень хорошо, но пока нет самолетов, сложно прогнозировать дальнейшие действия.

– Насчет подготовки летчиков – мы помним, как долго затягивался этот вопрос в странах Европы. Как только обучение начнется, насколько быстро наши летчики смогут освоить эту технику?

– Чтобы переучиться, нужно 3-4 месяца, не больше. Что касается противоречивой информации по поводу их подготовки, то это называется "туман войны". Информация специально подается в таком виде, чтобы не было понятно для нашего врага.

Нам должно быть понятно, что у нас идет подготовка, а враг не должен знать, где, сколько и когда ждать наши самолеты на выполнении боевых задач. И это правильный подход. "Туман войны" – это грамотные действия.

– Вы сказали, на фронте эти самолеты могут появиться к концу текущего года. Если их будет, как минимум, 40…

– Нет, перед Новым годом будет максимум 6, а 40 если и будет, то только в следующем году, не раньше.

– То есть сегодня нельзя сказать, что на ход текущей наступательной кампании Сил обороны Украины это как-то повлияет?

– Нет, не повлияет, это точно. В этом году нет. Даже если зайдут 6 самолетов, они сильно не повлияют.

– Мы видим прекрасную новость – 21 августа во всех аэропортах Москвы объявлен план "Ковер". В стране-оккупанте жалуются на атаку БПЛА. Тем не менее, наверное, намного важнее наносить ущерб врагу в его боевой авиации. Мы помним об успешных атаках на военный аэродром оккупанта "Энгельс-2". Можно ли говорить, что Украина расширяет свои возможности в этом плане и могла бы направить большие силы на уничтожение авиационной компоненты оккупанта?

– Все будет зависеть от количества летательных аппаратов, от их дальности, боевой части, которую они могут нести, и системы управления. То, что нужно в первую очередь атаковать аэродромы, топливоприемники, склады с боеприпасами – это понятно. Вопрос в возможностях нашего оборонпрома, возможностях Вооруженных Сил выполнять такие действия.

Пока мы не видим большого количества беспилотников. Хорошо, что все это началось, лиха беда начало, однозначно надо с чего-то начинать. Это хорошее направление, толковое, которое может принести хорошие результаты. Дело не в том, что в Москве закрывают аэропорты, а в том, что любой беспилотник может нанести удар по военному самолету, либо по топливоприемнику, либо по системам управления аэродромов, которые могут принимать самолеты. Это главные задачи. Это легальные военные цели для любого средства поражения Украины на территории России.

Поэтому, конечно, прежде всего стоит задача уничтожения военных целей. Ну а потом – планы "Ковер" и все остальное – будет зависеть от действий противника и от того, как они видят эти действия.

– Когда военные эксперты сравнивают военные потенциалы Украины и России, часто можно услышать о том, что враг имеет количественный перевес в той же бронетехнике, но если говорить о ее качестве, то преимущество на стороне Украины. То же самое касается и авиации. По количественным показателям РФ превосходит Украину. Но когда мы получим эти F-16, можно ли будет говорить о достижении, как минимум, паритета?

– Паритет будет достигнут, как только мы получим машины. Они примерно такого же уровня, однотипные с российскими машинами, теми же Су-35 – по авионике и по летным характеристикам. А вот если нам вместе с самолетами предоставят целые развернутые системы управления, снятия данных, сопровождения, естественно, вооружения, это совсем другое дело. Потому что самолет сам по себе – это просто железка с двигателями, крылышками, пушками и летчиком, по большому счету, это летающая пушка.

Важно, какое ракетно-бомбовое вооружение будет передаваться с самолетом, какие системы обнаружения будут присутствовать, будет ли подключение к общим системам радиотехнической разведки наших партнеров, к спутниковым системам слежения типа AWACS. Тогда у нас тоже будет превосходство над российской авиацией, сколько бы самолетов у них ни было.