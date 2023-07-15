"Леопарды" в украинских степях: в ВСУ показали танковый батальон 33-й бригады на боевом дежурстве. Фото

В сети появились новые фото танков Leopard 2 немецкого производства, которые Украине передали международные партнеры. Эти боевые машины усилили защитников страны и уже стоят на боевом дежурстве.

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На фотографиях запечатлен танковый батальон 33-й отдельной механизированной бригады. Кадрами в субботу, 15 июля, поделился официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины (чтобы посмотреть снимки, доскролльте страницу до конца).

Пресс-служба не уточнила, в каком именно регионе были сделаны снимки. Наша военная техника запечатлена на фоне поля подсолнухов и лесопосадки.

Некоторые Leopard 2 прикрыты маскировочными сетками. Также на фотографиях можно увидеть воинов 33-й ОМБр Вооруженных сил Украины.

Напомним: разрешение на поставку Leopard нашим воинам Германия предоставила в конце января текущего года. Первые четыре танка прибыли в Украину из Польши 24 февраля 2023-го, на годовщину полномасштабного российского вторжения.

Leopard 2 считают один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения.

Основные характеристики Leopard 2A4:

– экипаж: 4 человека;

– вес боевой: 55 т;

– двигатель: турбированный дизель 1500 л.с.;

– калибр пушки: 120 мм;

– максимальная скорость: 68 км/ч.

Как писал OBOZREVATEL:

– Немецкий машиностроительный и оружейный концерн Rheinmetall получил значительный заказ от Бундесвера на поставку боеприпасов для танков Leopard 2. Сумма контракта была расширена приблизительно до 4 миллиардов евро.

– Ранее сообщалось, что Rheinmetall откроет завод на западе Украины по производству бронетехники уже в течение трех месяцев, то есть до октября 2023 года.

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