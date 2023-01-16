Летела почти вертикально: появилось новое видео удара российской ракеты по дому в Днепре.

В субботу, 14 января, страна-агрессор Россия ударила по жилой многоэтажке в Днепре ракетой Х-22, убив по меньшей мере 40 человек. В сети появилось видео, где видно, что она летела в дом почти вертикально.

Видео дня

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале "СВОИ | Кривой Рог" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). На них можно четко увидеть, что ракету не сбивали силы ПВО – это было прямое попадание именно в дом.

"Посмотрите внимательно видео – у ракеты ровная траектория. Это еще раз доказывает, что ее запустили в дом российские террористы. И ПВО здесь ни при чем. Мы это и так знали. Перешлите этот пост тем, кто верит всяческим Арестовичам", – отметили в сети.

Напомним, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Днепре в многоэтажку якобы попала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО. Украинцы раскритиковали его за эти слова и призвали власти обратить внимание на этот инцидент.

В Воздушных силах ВСУ опровергли заявление Арестовича. Там отметили, что у ВСУ сейчас нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет.

Ранее в сети показали первое видео момента прилета ракеты по дому. На ролике слышно, что прогремел только один взрыв.

В понедельник, 16 января, стало известно о гибели уже 40 человек в результате ракетного удара по Днепру. Среди жертв по меньшей мере двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В субботу, 14 января, во время массированной атаки по Украине Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре. Был разрушен один из подъездов, есть погибшие и раненые, среди которых дети.

– В Воздушных силах ВСУ рассказали, что оккупанты попали в многоэтажное здание в Днепре авиационной ракетой Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Служба безопасности Украины уже установила личности военных оккупационной армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре. Все они принадлежат к 52-му тяжелому бомбардировочному авиационному полку (в/ч 33310).

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