Летнее наступление РОВ в Харьковской, Сумской и Черниговской областях: какие цели стоят перед командованием ГВ "Север"

В последние дни все чаще звучат сообщения о том, что российские оккупационные войска готовятся к расширению масштаба наступления в Харьковской, Сумской и даже Черниговской областях. При этом ряд сообщений носят скорее панический (и с долей манипуляции) характер. А вот на что на самом деле способны войска агрессора – давайте разберемся.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Буквально на днях в западных СМИ появилась новость о том, что у границ Харьковской области российские войска сосредоточили дополнительные 50 тысяч человек. С одной стороны, эта информация абсолютно не соответствовала действительности, поскольку РОВ ниоткуда дополнительно не перемещали 50-тысячную группировку. С другой стороны, это могли быть "сложности перевода", так как примерно такая по численности с 2024 года сосредоточена в Белгородской области РФ.

Чтобы избежать манипуляций и недопонимания, для начала изучим, что за силы и средства сосредоточены у границ Украины на территории РФ по состоянию на сегодняшний день.

Потенциал РОВ у границ Украины

У границ с Украиной размещаются силы и средства армии страны-агрессора из состава группировки войск "Север", которую можно разделить на Курскую, Белгородскую и Брянскую группировки. Так как каждый день активных боевых действий влияет на количественно-качественные показатели группировок, их состав имеет ориентировочно следующий вид.

Курская ГВ

Личный состав – 65 тысяч личного состава;

танки – около 120 ед.;

ББМ – около 500;

ствольная артиллерия – около 700 ед.

Как видим, основной потенциал группировки заключается в людском ресурсе и артиллерии, а вот бронетехника – в острейшем дефиците. Из этого можно сделать вывод, что основная часть боевых действий этой группировки будет осуществляться именно пехотной компонентой при поддержке fpv-дронов и ствольной артиллерии, без каких-либо масштабных прорывов танковыми кулаками.

Белгородская ГВ

Личный состав – 50-55 тысяч л.с.;

танки – около 300 ед.;

ББМ – около 800;

ствольная артиллерия – около 800 ед.

Белгородская группировка выглядит намного боеспособнее Курской. Но следует учитывать то, что она уже более года как завязла на севере Харьковщины и весь этот период мясорубки значительно повлиял на возможности всей ГВ.

Самым ярким примером стало проведение Силами обороны Украины рейдовой операции в районе Демидовки и Поповки, к чему Белгородская группировка не была готова и запросила поддержку у Курской. Это говорит о том, что основной ее ресурс скован именно на севере Харьковщины, на Волчанском направлении и в районе Глубокого, а остального не хватает даже для удержания границы.

То есть если и говорить о попытках расширения зон контроля, то они будут проходить именно в локациях сосредоточения основных сил и средств.

Брянская ГВ

Личный состав – около 12 тысяч тел.

Говорить о технике, находящейся на вооружении этой группировки, проблематично, но можно сказать, что там нет штатной комплектации примерно на уровне дефицита Курской группировки. То есть в среднем наполненность – 15-20%.

Из этого можно сделать вывод, что Брянская ГВ наименее эффективная и ее потенциала недостаточно для проведения общевойсковых наступательных операций в Черниговской области. Максимальный ее функционал – это диверсионная деятельность и отвлекающие внимание рейды, без возможности долговременного закрепления.

Собственно, оценив состав ГВ "Север" можно и сделать выводы о том, каким образом и для каких целей командование РОВ будет их задействовать в ближайшее время.

Задачи ГВ "Север"

Сразу отмечу, что ни у одной из вышеупомянутых группировок нет потенциала и возможностей для захвата областных центров, Сум и Харькова, равно как и нет возможности захвата одной из этих областей.

В свою очередь Курская и Белгородская ГВ могут себе позволить как продолжение начатых ранее рейдовых приграничных операций (10 мая 2024 года на севере Харьковщины и 27 февраля 2025 года на Сумщине), так и открытие новых локаций исключительно в приграничной зоне.

Хочу также обратить особое внимание на потенциал этих группировок в сравнении, а именно пропорции сроков и площадей захватываемых территорий.

Например, в Сумской области РОВ за три месяца операции захватили около 68 квадратных километров территории. В свою очередь операция РОВ на севере Харьковской области, стартовавшая 10 мая 2024 года, застопорилась уже через месяц, но с показателем захваченных территорий чуть более 180 км².

Начальный потенциал Курской группировки оказался намного ниже, чем у Белгородской, но если последняя застряла уже как год в Волчанске, то Курская поступательно расширяет зоны контроля, направляясь к Юнаковке – Яблуновке – Новониколаевке.

Такое движение обусловлено тем, что командование РОВ стремится взять под свой контроль часть дороги Н-07 Суджа – Сумы, а также развернуть круглосуточный террор самого города Сумы артиллерией и fpv-дронами. Сопутствующей, но не менее важной целью будет и взятие под огневой контроль fpv-дронов основных логистических артерий на Сумы Р-44, Р-61, Н-07, Н-12, а также рокадных дорог для обвала логистики Сил обороны Украины.

Все это комплексно для РОВ должно и решать задачу отвлечения внимания и сковывания СОУ именно на этом участке – без возможности перераспределения ресурсов на другие направления. Для этого, а также для увеличения сковывающего эффекта в ряде приграничных локаций могут быть проведены ограниченные рейдовые операции РОВ, в частности на Грабовское или Великую Писаревку.

Аналогичное развитие событий ожидается и на севере Харьковщины. Рссийские оккупанты прежде всего будут пытаться расширить зону контроля на Волчанском направлении – через Тихое – Волчанские Хуторы и Бугроватка – Старица – Прилипка.

Параллельно будут проводиться рейдовые действия и в других приграничных зонах. Например, совершенно не исключается попытка прорыва врага в Казачью Лопань и не только. Для создания информационного эффекта действия РОВ могут заключаться в разовых, ситуативных заходах в села Харьковской области, находящиеся на стыке границ: Сотницкий Казачок, Песчаное, Крейдянка, Меловое и т. д.

Разумеется, все это будет сопровождаться усилением террора против гражданского населения, в особенности самого Харькова, для катализации панических настроений, а также попытками взятия под контроль логистики как по трассе М-20, так и по рокадам.

Выводы

Возможности ГВ "Север" на период летнего наступления в Харьковской, Сумской и Черниговской областях носят ограниченный характер. Провести масштабные общевойсковые наступательные операции с целью захвата областей либо же областных центров они не способны. Но для проведения приграничных точечных операций, без серьезного расширения зон контроля, у них достаточно ресурса.

Кроме того, РОВ свои рейдовые операции в приграничной зоне будут сопровождать интенсификацией террора против гражданского населения, регулярными террористическими ударами по Сумам и Харькову, попыткой взятия под контроль логистики, ведущей как к областным центрам, так и к зонам боевых действий, а также масштабными ИПсО, призванными катализировать панические настроения.

Именно такие планы и возможности у российских оккупантов на летний период-2025. Но это еще не факт, что у командования РОВ все пойдет именно по их плану.