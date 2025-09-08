'Летняя кампания до сих пор продолжается': в ВСУ фиксируют намерения армии РФ установить огневой контроль над окрестностями Славянска

Войска страны-агрессора России продолжают попытки наступать в Донецкой области, а также установить огневой контроль над северными окраинами города Славянск и путями подхода к нему. Давление противника усиливается.

О ситуации на передовой рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Алексей Бельский. В комментарии "Укринформу" он заявил, что россияне, по сути, сейчас продолжают свою летнюю кампанию.

Захват Славянска – одна из главных целей

"У оккупантов стояла и стоит задача на весенне-летнюю кампанию (это условно говоря, мы не привязаны к календарям; по сути, летняя кампания сейчас еще продолжается, они широко анонсировали ее) – это "освобождение" всей "ДНР". То есть взятие под контроль всей территории "ДНР" и "освобождение" крупных городов, населенных пунктов: это Славянск, Краматорск, Покровск, Мирноград. И они очень хотят захватить Славянск. Тем более, с 2014 года Славянск – это для них фетиш своеобразный", – сказал Бельский.

Сейчас враг пытается достичь прорыва и обойти Лиман с разных направлений, чтобы впоследствии продвинуться в сторону Славянска.

У захватчиков были планы подойти к городу с северо-востока – со стороны Северска, с северо-востока – из Лимана, и там они проявляют "крайне серьезную активность".

"Пытались пробиться к нему – не получается, то они начинают и с юга пытаться прорваться, и с северо-запада: сначала взять Лиман и выйти напрямую уже на донецкий Райгородок, Николаевку и непосредственно к окраинам Славянска, или с севера через Святогорск спуститься вниз. Как варианты, через Краматорск – это уже с юга", – поделился Бельский замыслами противника.

Спикер ОСУВ "Днепр" заверил, что Силы обороны Украины сдерживают наступательные действия ВС РФ.

"У них ничего не получается, поэтому сейчас высшее руководство РФ, в том числе генштаба и минобороны, давит. Соответственно они [российские военные] усиливают давление сами", – отметил Бельский.

Журналисты попросили его прокомментировать информацию о якобы повышенной активности вражеских FPV-дронов на направлении Лиман – Райгородок – Славянск. Спикер ответил, что агрессор постоянно использует это оружие, и значительного наращивания такой активности не наблюдается.

"Я бы не отметил, что оно [применение FPV] было особенно активным. Они постоянно применяют FPV обычные, и все больше FPV на оптоволокне", – проинформировал Бельский.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки (7 сентября) ликвидировали и ранили 910 российских оккупантов. Общие боевые потери агрессора в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили 1 млн 89 тыс. 60 человек.

