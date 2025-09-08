ВСУ отминусовали 910 оккупантов и 29 артсистем: в Генштабе озвучили данные о потерях врага по состоянию на 8 сентября

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российских оккупантов на 910 человек. Общие боевые потери агрессора в живой силе составили 1 млн 89 тыс. 60 человек.

Ликвидирована также техника и вооружение врага. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери России за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 7 сентября, украинские воины уничтожили 5 российских танков (всего уничтожено 11 168), 29 артиллерийских систем (32 545) и 4 боевых бронированных машин (23 258).

Среди прочего потерял враг и 461 БПЛА оперативно-тактического уровня (57 278), 5 крылатых ракет (3 691), и 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн (61 135).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 14 81 РСЗО, 12 17 средств ПВО, 422 самолета, 341 вертолет, 28 кораблей, 1 подводную лодку и 3 961 единицу спецтехники.

Напомним, по словам Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского, нашим защитникам за последний месяц удалось вернуть в 5 раз больше территории на Покровском направлении, чем потерять. Также Силы обороны в течение последних дней отбили там около 350 вражеских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны в сводке за 5 сентября отметили, что Силы обороны Украины достигли локальных успехов на Покровском и Северском направлениях, а также на участке Константиновка – Дружковка.

